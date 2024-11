'Mania de você': dois personagens novos entram na novela

Nesta quarta-feira (6), dois personagens novos entram em Mania de Você. Daniel (Samuel Assis) e Wagner (Bruno Quixotte) chegam à novela de João Emanuel Carneiro para movimentar a trama, trazendo novos conflitos e emoções.

Daniel: um arquiteto em luto em busca de recomeço

Daniel, vivido por Samuel Assis, é um talentoso arquiteto, responsável pelo projeto do resort Albacoa. Após a perda de sua esposa em um trágico acidente de carro, ele decide se refugiar no local que ele mesmo projetou para tentar lidar com seu luto. Em busca de paz e de um novo propósito, Daniel escolhe morar temporariamente no resort, onde o ambiente paradisíaco se torna um cenário de renovação e também de novos encontros.

Logo em sua chegada, ele conhece Michele (interpretada por Alanis Guillen), e uma conexão imediata surge entre eles. Michele, que já carrega sua própria carga de emoções e desafios, se aproxima de Daniel, e juntos, eles iniciam um romance que promete mexer com ambos. O relacionamento com Michele não apenas oferece uma chance de recomeço a Daniel, mas também traz à tona questões emocionais que ambos terão que enfrentar, criando uma narrativa de amor, perda e redescoberta.

Daniel (Samuel Assis) em Mania de Você (Foto: Reprodução/Globo)

Wagner: o fornecedor de pescados que desperta interesse em Dhu

Além de Daniel, o personagem Wagner, interpretado por Bruno Quixotte, também chega ao resort, mas com um propósito bem diferente. Wagner é o novo fornecedor de pescados do restaurante de Viola (interpretada por Gabz), e sua rotina logo o coloca em contato com Dhu (interpretada por Ivy Souza), uma das funcionárias do local. O personagem traz um perfil mais descontraído e prático, alguém que se envolve com o dia a dia do resort, mas que também está aberto para novas aventuras pessoais.

Wagner se interessa por Dhu, e seu charme e espontaneidade conquistam a personagem. A atração entre eles promete ser um alívio divertido na narrativa, ao mesmo tempo em que oferece uma relação leve e cheia de química para os espectadores.