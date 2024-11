Gabi Brandt revela detalhes de cirurgia do filho e faz alerta

Reprodução/Instagram/@gabibrandt Gabi Brandt e o filho, Davi

Gabi Brandt compartilhou com seus seguidores um relato sobre a cirurgia do filho Davi, de 6 anos, que precisou passar por um procedimento para corrigir uma deficiência auditiva. A influenciadora de 28 anos fez um alerta importante para os pais sobre a necessidade de observar atentamente o comportamento das crianças, já que sinais como desatenção podem estar relacionados a problemas auditivos, em vez de serem atribuídos apenas à personalidade.

No vídeo compartilhado, Gabi explicou que Davi teve um histórico de otites e problemas respiratórios desde muito pequeno, o que levou os médicos a realizarem uma cirurgia no ano passado para remover a adenoide e corrigir a respiração bucal. No entanto, em junho de 2024, ela percebeu que o filho estava mais desatento e, após uma consulta ao otorrinolaringologista, foi descoberto que ele apresentava perda auditiva significativa em ambos os ouvidos, causada por uma otite média secretora – um acúmulo de secreção dentro do tímpano.

"Voltamos ao otorrino e descobrimos que ele estava com uma perda significativa de audição nos dois ouvidos devido a uma otite média secretora, que é um acúmulo de secreção no lado de dentro do tímpano", disse ela.

A boa notícia, segundo Gabi, foi que a perda auditiva era reversível. Após tentativas de tratamento com antibióticos, corticoides e sprays nasais, a secreção não foi eliminada, o que resultou na necessidade de uma nova cirurgia. Durante o procedimento, os médicos drenaram a secreção dos ouvidos de Davi e colocaram os chamados "carretéis", tubos de ventilação que ajudam a melhorar a audição, além de removerem um pedaço da adenoide, que também havia crescido.

Apesar de ser uma situação delicada, Gabi compartilhou que a recuperação de Davi tem sido ótima, e ele já apresentou sinais de melhora na audição. Ao final do vídeo, ela fez um importante alerta aos pais: "Se eu pudesse dar um conselho, diria para realizar uma audiometria anual para verificar se está tudo certo, porque nessa idade é muito comum ter uma otite silenciosa, o que pode levar à perda auditiva e atrapalhar o desenvolvimento", disse.

Gabi é mãe também de Henri, de 4 anos, e Beni, de 1 ano, e a preocupação com a saúde de seus filhos é uma prioridade. Ela aproveitou a oportunidade para destacar a importância de uma vigilância constante sobre os sinais que as crianças apresentam, para garantir que possíveis problemas sejam tratados de forma adequada e precoce.