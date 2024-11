Giovanna Antonelli surge em destaque no primeiro teaser de "Beleza fatal"

A Max apresentou, nesta quarta-feira (6/11), um teaser inédito de sua primeira novela original, Beleza fatal, que chega ao streaming em 27 de janeiro. No vídeo, Elvira, personagem de Giovanna Antonelli, é apresentada, revelando indícios da trama construída por Raphael Montes.

A história acompanha Sofia (Camila Queiroz) enquanto a jovem enfrenta uma desafiadora jornada após ver sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, ela é acolhida pela amorosa família Paixão, da matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que lida com a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida.

Assim, Sofia e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os culpados em um desejo comum por vingança. E não se deixem enganar pelas aparências: cada sorriso é afiado, e o teaser de Elvira prova que não há nada mais intenso que a fúria de uma mãe. No entanto, tudo pode mudar quando Sofia reencontra um amor de infância, e começa a questionar suas escolhas, descobrindo que a justiça tem um preço mais alto do que imaginava.

A produção da Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery terá 40 capítulos, com direção geral assinada por Maria de Médicis. Beleza fatal traz uma história envolvente de busca por vingança e justiça que se passa no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos. A supervisão é do veterano Silvio de Abreu.

Fazem parte do elenco, ainda, Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Romaní, Naruna Costa, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Marat Descartes, Fernanda Marques, Rei Black, Mariana Molina e Luciano Chirolli, entre outros.

*Com informações da Max