Neste sábado, a Escola Kingdom School vai receber a escritora Sandra Lopes

Neste sábado (9/11), o evento literário da Escola Kingdom School terá a participação da escritora Sandra Lopes na apresentação final do projeto anual da escola, em que os alunos escrevem e ilustram os próprios livros. A escritora vai dividir a mesa de autógrafos com os estudantes, que irão celebrar as próprias criações.

A presença da autora tem como objetivo enriquecer o evento e inspirar os jovens autores. Além do momento de troca de aprendizados e experiências com as crianças, Sandra aproveitará o evento para apresentar o último lançamento, o livro Vô do Bigode, que já é um sucesso entre as crianças.

A autora carioca tem uma trajetória longa e de sucesso, com 18 livros lançados e três obras selecionadas pela FNLIJ para representar o Brasil na Feira do Livro Infantil de Bolonha. Sandra atuou como mediadora de leitura no projeto Biblioteca Viva em Hospitais e ministrou oficinas literárias em escolas públicas e particulares, abrigos, na Universidade da 3ª Idade da UERJ e em diversas unidades do SESC.