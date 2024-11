Zeca Pagodinho convida Bruno Mars pra tomar cerveja no Rio de Janeiro

No Instagram, o pagodeiro publicou um vídeo chamando Bruninho para uma "saideira", para encerrar a temporada de shows no país - (crédito: Guto Costa/Divulgação)

Zeca Pagodinho convidou Bruno Mars para tomar uma cerveja com ele em Xerém, cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. No Instagram, o pagodeiro publicou um vídeo chamando Bruninho para uma “saideira”, para encerrar a temporada de shows no país.

Segurando uma cerveja da marca Brahma, Zeca disparou: “Fala, Bruninho! Depois de ontem, você está oficialmente convidado a vir no nosso bar em Xerém. Pode vir tranquilo que tem bastante Brahma aqui”.

Bruno foi visto nas ruas de Belo Horizonte no início desta semana, tomando cerveja sentado na calçada de um bar. Depois, o artista subiu na garupa de uma moto e andou pela capital mineira.

A apresentação em BH foi a última de Bruninho no Brasil. O astro passou mais de um mês no país, passando pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Nos shows, Bruno conquistou o coração dos fãs brasileiros ao falar frases em português e levar participações especiais nos espetáculos, como Thiaguinho. Ele também chegou a ganhar um CPF do Ministério da Gestão, com o nome “Bruno Márcio”.