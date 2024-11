Shantal conta que infância pobre a faz sentir mal por gastar: "Culpa"

Shantal Verdelho compartilhou com seus seguidores no Instagram um momento de reflexão sobre seu passado humilde. A influencer revelou que, quando ainda não tinha estabilidade financeira, costumava fazer escolhas limitantes, como evitar gastar com itens simples. Ela contou que, em uma conversa com seu marido Mateus Verdelho, ele a lembrou de que a vida tinha mudado, e que pequenos gastos, como investir em água de coco para sua proteína, não eram mais motivo para preocupação.

A empresária relatou que, em uma situação cotidiana, ao ser convidada para assistir a um filme que custava R$6,90, ela hesitou, pensando que esse valor poderia ser melhor aproveitado. Porém, Mateus a fez perceber o quanto aquele gasto era pequeno diante das experiências e momentos que poderiam aproveitar juntos.

Esse episódio foi um lembrete para Shantal de que as crenças limitantes, adquiridas por quem já passou dificuldades financeiras, podem permanecer mesmo depois de conquistar mais estabilidade. Ela compartilhou com os fãs como é importante mudar essa mentalidade, valorizando os pequenos momentos e a qualidade de vida.

Além disso, a reflexão de Shantal gerou uma série de respostas dos seguidores, que se identificaram com sua história. Muitos elogiaram a transparência dela e a forma como ela compartilhou uma lição valiosa sobre a relação com o dinheiro e as experiências de vida.