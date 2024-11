Internautas reagem aos nudes de padre que foi afastado de igreja em SP

Nas últimas semanas, fotos íntimas do padre Fábio Marsaro de Paula, que atuava na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista (SP), repercutiram nas redes sociais.

Em uma das imagens, ele aparece completamente nu, segurando uma lata de cerveja. Outro registro mostra o padre em um momento íntimo com outro homem.

Devido à repercussão, a Diocese de Catanduva (SP) optou por afastar o padre da igreja. A nota assinada pelo Bispo Diocesano Dom José Benedito Cardoso "comunica afastamento do Padre Fábio Marsaro de Paula de suas atividades", mas não cita o que ocasionou a decisão. "Pedimos a todos orações pelo referido sacerdote e por toda a nossa Diocese. Com nosso compromisso e confiança em Cristo", acrescentou o comunicado.

O padre não se pronunciou sobre o caso polêmico e optou por excluir suas redes sociais. No X (antigo Twitter) e em grupos do Telegram, os nudes continuam repercutindo. Confira algumas reações:

Gente, eu tô bege com o padre do vazamento todo boy com marquinha de sunga, corpão, pelado com os balangandãs pra jogo e segurando uma lata de Budweiser como se não houvesse amanhã. pic.twitter.com/LP1xJSZmMC