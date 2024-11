Gizelly diz que 'A Fazenda' é o programa mais baixo da TV brasileira

Nesta quinta-feira (7), em A Fazenda 2024, Gizelly Bicalho protagonizou uma discussão acalorada e logo depois conversou com Flor sobre o ocorrido. Flor aconselhou a amiga a evitar envolver familiares nas brigas e pediu: "Vamos ser justos". Gizelly, por sua vez, rebateu, afirmando que o clima do programa é naturalmente intenso. "Isso aqui é baixaria, isso é A Fazenda… o Brasil gosta disso", disparou.

A briga começou quando Sacha a colocou para tirar o lixo, alfinetando: "Acho que combina". Gizelly respondeu à altura, mencionando a família dele. Flor tentou conter a situação e reforçou seu conselho para que Gizelly evitasse falar de parentes.

Para Flor, discutir no reality é parte do jogo, mas envolver familiares pode complicar ainda mais as relações. "Falar de família é fod*", pontuou a ex-SBT, reforçando sua posição com a amiga e aliada.

Flor está na Roça ao lado de Gui e Zé Love, e o resultado será anunciado por Adriane Galisteu ao vivo. O público agora se movimenta para votar e garantir que seu favorito continue na disputa pelo prêmio.