'Mania de você': Ísis volta a ser vilã e planeja assassinato

Reprodução/Globo Ísis (Mariana Ximenes) em Mania de Você

Nos próximos capítulos de Mania de Você, Ísis (Mariana Ximenes) retornará com força total ao seu papel de vilã, reafirmando sua posição como uma das personagens mais cruéis e manipuladoras da novela. Desde o início da trama, Ísis mostrou-se disposta a qualquer coisa para satisfazer suas ambições, até mesmo tirar vidas. Seu histórico sombrio inclui a morte do próprio marido, Henrique (vivido por Antonio Saboia), e do amante, Guga (interpretado por Allan Souza Lima). Agora, porém, ela revela mais uma vez o quanto é perigosa ao traçar um plano frio e calculado para atingir Evelyn (Gi Fernandes), uma jovem que carrega o neto que Ísis tanto despreza.

A nova vítima de Ísis

A motivação de Ísis para atacar Evelyn surge quando ela descobre que a jovem está grávida de seu filho, Tomás (Paulo Mendes). Incapaz de aceitar que Evelyn fará parte da família, e ainda mais revoltada com a possibilidade de ter um neto fruto dessa união, Ísis decide que não medirá esforços para eliminar essa "ameaça". Em vez de um confronto direto, Ísis opta por um plano dissimulado e cruel: ela pretende fazer com que Evelyn sofra um acidente, o que, em sua visão distorcida, resolveria todos os seus problemas de uma vez só.

O plano para o "acidente"

Demonstrando sua habilidade de manipulação, Ísis elabora uma maneira de fazer Evelyn tropeçar e cair da escada. A intenção, ao que tudo indica, é que a jovem perca o bebê — uma ação brutal que revela até onde Ísis é capaz de ir para manter seu controle sobre a vida dos outros.

No entanto, ainda paira o mistério sobre as consequências desse ato de maldade. Será que Evelyn sobreviverá ao acidente? E, caso sobreviva, conseguirá manter a gravidez, ou a queda acarretará uma tragédia maior? Essas questões devem ser respondidas em breve.