Delacruz agita Complexo Fora do Eixo neste sábado (9/11)

O rapper Delacruz se apresenta pela quarta vez no Complexo Fora do Eixo neste sábado (9/11), a partir das 15h. Os ingressos, que custam a partir de R$100, estão disponíveis para compra no site Digital Ingressos.

Com a abertura do show pelo cantor Tonzão, o evento trará os hits de Delacruz com uma mistura do gênero neo soul para a capital federal.

Com mais de bilhão de reproduções nas plataformas digitais, o artista carioca se tornou um sucesso entre o público graças a faixas como Poesia acústica 2, Tudo aconteceu e Intenção.