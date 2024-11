Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (8/11)

Horóscopo sexta-feira — Saiba com antecedência o que esta sexta-feira prepara para você! - (crédito: Pixabay/Reprodução)

UMA EPIFANIA

Data estelar: Lua quarto crescente em Aquário.

A luz do espírito nasce e se irradia de onde a gente menos espera, porque imaginamos que a luz deva vir do céu maravilhoso, mas em geral ela se apresenta de forma surpreendente através de condições maltrapilhas, glorificando o que nossa humanidade despreza, porque movida pelo preconceito de que o sublime seja exclusivo de aparências magistrais.

Não são as vestes que determinam o sublime, é o sublime espírito que, ao se irradiar, glorifica o que tocar com seu som; e assim mesmo o comprovamos a cada dia, tentando tocar o céu sustentando aparências bem resolvidas materialmente, mas que nos fazem pagar o preço de sermos escravas delas, enquanto, graças ao Divino, de vez em quando se nos apresenta a luz através de uma situação simples, ao alcance da mão de qualquer um, que nos brinda com uma epifania inigualável.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há horas em que é melhor passar por ignorante e, olhando para outro lado, deixar que as pessoas cometam os erros que elas teimam sejam verdades absolutas. Há horas em que é preciso deixar o destino fazer das suas.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Palavras doces e sedutoras sempre trazem segundas e terceiras intenções nos seus ventres. Considere isso com atenção se você não quiser comprar gato por lebre nesta parte do caminho, pois, circulam muitos enganos.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em vez de você intervir com força para evitar que alguém cometa um erro, faça o seguinte, se aproxime com palavras doces e sedutoras para puxar uma conversa que questione a necessidade de se agir assim ou assado.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Exigir demais das pessoas que você quer atrair é o mesmo que você se esforçar para as afastar, porque elas não se sentiriam à vontade tendo de se provar diante de você o tempo inteiro. Um pouco mais de leveza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se quiser equilibrar o jogo e viver um pouco de leveza, para se distanciar das agruras impostas pelos acontecimentos, então tente criar um clima de romance, uma fantasia que eleve sua alma acima dos perrengues.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você pode tentar, mas seria melhor que suas tentativas fossem desapegadas dos resultados pretendidos, porque dessa maneira você faria sua parte sem, no entanto, ter de amargar com a ansiedade dos resultados. É assim.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria lindo se tudo fosse como sua alma imagina em sonhos, porém, a realidade nunca será o que a gente desejar, mas o que ela é, sem tirar nem por. No entanto, continua sendo lindo que tudo seja de acordo aos sonhos.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há horas em que a alma é tomada por um redemoinho de emoções desencontradas, e de nada adianta tentar racionalizar o que acontece. Melhor você se entregar, viver o que tenha de ser vivido, e tocar a bola para frente.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O regozijo que a alma busca é urgente, porque por um lado há perrengues demais para administrar, e pelo outro pouca ajuda para dar conta de tudo. Como resultado, melhor desistir de tudo e se dedicar ao regozijo.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As boas coisas que você faria precisam sair da gaveta da teoria imaginária para se converterem em obras consumadas. Nesse sentido, é melhor você errar por ter tentado, do que continuar errando por nada tentar.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas oferecem dicas e orientações de boca cheia, mas nem sempre você deve confiar em tudo que elas dizem, já que, tomadas pela ânsia de aparecer e brilhar, elas usam subterfúgios que, no fim, desorientam.







PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Queira você se enganar ou que as pessoas enganem você com mentiras que fazem sua alma se sentir elogiada, fato é que você pode aproveitar essa condição para se deleitar um pouco, mas depois despertar e seguir viagem.