Grammy 2025: confira os indicados para a maior premiação musical dos EUA

O maior prêmio de música dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (8/11), os nomes dos indicados para a premiação. Alguns nomes que apareceram mais de uma vez na lista foram Billie Elish, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Beyoncé. Os indicados foram anunciados em uma live no canal do Youtube Recording Academy, inicialmente apresentada por Denny Directo e Cassie Dilaura, do Grammy Museum.

Em discurso, o presidente da academia, Harvey Mason Jr, ressalta a importância da premiação para a cena musical: “Pessoas que fazem música merecem uma organização dedicada para o seu bem estar, e é exatamente para isso que a Recording Academy existe, para lutar pelos seus direitos, para oferecer treinamento e oportunidades de carreira, e para providenciar suporte direto para aqueles que precisam.”



Sabrina Carpenter e Chappel Roan foram as únicas duas indicadas nas quatro categorias principais: Gravação do ano, Música do ano, Artista Revelação e Álbum do Ano. Sabrina apareceu com seu álbum Short n' Sweet e as músicas Please please please e Espresso.



Chappell foi indicada com a música Good Luck, babe! e com seu primeiro álbum, The rise and fall of a midwest princess. Entre os outros nomes que disputam Artista Revelação, se destacam o músico country Shaboozey, a experiente banda Khruangbin e a cultuada cantora britânica Raye, além dos populares no TikTok, Teddy Swims e Benson Boone.

Em relação ao Brasil, Anitta foi indicada para Melhor Álbum Pop Latino do Ano com Funk Generation. A brasileira concorreu a Artista Revelação em 2023 e essa é a primeira aparição na categoria de Melhor Álbum Latino.



Billie Eilish apareceu em duas categorias com Birds of a feather, além de Álbum do Ano com Hit me hard and soft. Outro fenômeno do pop em 2024, Charli XCX não está em música do ano, mas Brat pintou no Álbum do ano, assim como a faixa 360 em Gravação do ano, sendo a única artista inscrita em categorias de eletrônico, concorrendo aos principais prêmios.



Destaque para Taylor Swift, que concorre pela sétima vez a Álbum do ano com a obra Tortured poets department e busca se isolar como recordista, afinal seria quinta vitória na categoria em que só ela tem quatro gramofones dourados. A diva pop norte-americana ainda concorre a música e gravação do ano com Fortnight, parceria com o cantor Post Malone.



Maior vencedora da história da premiação em número de Grammys, com 32 vitórias, Beyoncé tenta pela primeira ganhar uma das categorias principais e mais uma vez está disputando três das quatro mais importantes, com Texas hold’em em Música e Gravação do ano e Cowboy Carter em Álbum do ano.



O Grammy 2025 tem data marcada para o dia 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles. No Brasil, a premiação deve ser exibida pela Max e pela TNT, assim como nos últimos anos.

Confira a lista completa:

Gravação do ano



Now and then - Beatles

Espresso - Sabrina Carpenter

Texas hold’em - Beyoncé

360 - Charli XCX

Birds of feather - Billie Eillish

Not like us - Kendrick Lamar

Fortnight - Taylor Swift part. Post Malone

Good luck, babe! - Chappell Roan

Álbum do ano



New blue sun - André 3000

Cowboy Carter - Beyoncé

Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Brat - Charli XCX

Djesse - Jacob Collier

Hit me hard and soft - Billie Eilish

The rise and fall of a midwest princess - Chappell Roan

The tortured poets department - Taylor Swift

Música do ano

A bar song - Shaboozey

Birds of a feather - Billie Eilish

Die with a smile - Lady Gaga e Bruno Mars

Fortnight - Taylor Swift part. Post Malone

Good luck, babe! - Chappell Roan

Not like us - Kendrick Lamar

Please Please Please - Sabrina Carpenter

Texas Hold em - Beyoncé

Artista revelação



Sabrina Carpenter

Benson Boone

Doechii

Teddy Swims

Chappell Roan

Khruangbin

Raye

Shaboozey

Melhor álbum pop latino

Funk generation – Anitta

El viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las mujeres ya no lloran – Shakira

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Melhor performance pop solo

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli XCX – Apple

Billie Eilish – Birds of a feather

Chappell Roan – Good luck, babe!

Melhor álbum pop vocal

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Hit me hard and soft – Billie Eilish

Eternal sunshine – Ariana Grande

The rise and fall of a midwest princess – Chappell Roan

The tortured poets department -Taylor Swift

Melhor performance pop em duo ou grupo

Gracie Abrams e Taylor – Us

Beyoncé e Post Malone – Leviis Jeans

Charlie xcx e Billie Eilish – Guess

Ariana Grande e Brandy – The Boy is Mine

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile

Melhor clipe

Tailor Swif – A$AP Rocky

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

360 – Charli xcx

Houdini – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar

Melhor gravação pop dance

Make you mine – Madison Beer

Von dutch – Charli xcx

L’amour de ma vie [OVER NOW EXTENDED EDIT] – Billie Eilish

Yes, and? – Ariana Grande

Got me started – Troye Sivan