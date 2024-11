Grammy 2025: saiba quem pode ser indicado na premiação

Na próxima sexta-feira (8/11), será divulgada a lista oficial de indicações do Grammy Awards 2025, a maior premiação da música norte-americana. Antes disso, o Correio fez algumas apostas de nomes que podem aparecer na lista da 67ª edição da premiação.

A 66ª edição do prêmio aconteceu dia quatro de fevereiro deste ano e contou com a presença de grandes nomes da indústria musical. O destaque da edição foi a cantora Taylor Swift, cujo álbum Midnights foi eleito o melhor do ano, se tornando a primeira artista da história a ganhar a categoria quatro vezes.



Na noite da premiação, a cantora anunciou o álbum The tortured poets department, lançado dia 19 de abril. Apesar de não ser o disco mais aclamado da artista, Taylor é figura carimbada no Grammy e possui chances de levar algum prêmio pelo álbum. O single Fortnight com Post Malone ficou em top 1 na Billboard Hot 100, e olbum se manteve no topo durante onze semanas. O clipe da música também venceu a categoria de melhor videoclipe no VMA 2024.



Álbum do ano

O ano de 2024 foi marcado por grandes lançamentos de álbuns, principalmente do gênero pop. Segundo relatório de membros da Recording Academy, divulgado em 3 de outubro deste ano, 27% do do eleitorado atual do Grammy se identificam com o gênero pop. Portanto, o pop provavelmente vai dominar a categoria de Melhor Álbum do Ano nesta edição. Os destaques são Sabrina Carpenter com Short n' Sweet, Chappel Roan em The Rise and Fall of a Midwest Princess, Billie Ellish com Hit me hard and soft e Ariana Grande com Eternal sunshine.



Mudando um pouco a rota, outros artistas do Pop decidiram ousar. Beyoncé inscreveu o Cowboy Carter, como melhor álbum country. Charli XCX também brincou com as possibilidades, com o álbum Brat, submetendo-o para melhor álbum eletrônico.

Outros artistas já indicados no Grammy, e que tiveram destaque em 2024 são: Vampire Weeknd com Only God was above us, Black Plumas com Chronicles of a diamond, Brittany Howard com What now e Childish Gambino com Bando stone & the new world. No Grammy de 2019, Childish Gambino levou para casa os dois grandes prêmios da noite, Melhor Canção e Melhor Gravação, com a música This is America e se tornou o primeiro rapper a vencer as categorias.



Artista Revelação



Nesta categoria, a batalha será acirrada entre Sabrina Carpenter e Chappel Roan. Apesar de ambas não serem nomes recentes da indústria, principalmente a Sabrina, as duas artistas tiveram ascensão relevante em 2024. Teddy Swims, Benson Boone, Shaboozey e Sierra Ferrell também foram outros destaques deste ano e podem pintar na lista final.



Gravação do Ano

A categoria de Gravação do Ano reúne músicas que ficaram no topo das plataformas durante o ano, juntando diversos hits populares. A escolhida por Beyoncé e que deve aparecer na categoria é Texas Hold’em. Sabrina Carpenter com Espresso, Ariana Grande com We can’t be friends (Wait for your love), Chappel Roan com Good luck, babe!, Billie Eilish com Lunch e Lady Gaga e Bruno com Die with a smile podem representar o pop na categoria.



A clubber do ano, Charli XCX, selecionou o single 360 para a categoria. Outras possíveis aparições são Beautiful things, do Benson Boone, que fez sucesso nas redes socias, assim como Too sweet do Hozier. Kendrick Lamar deve estar na categoria com o fenômeno Not like us, podendo ser o único rapper a concorrer em Gravação do ano.



E o Brasil?

Nesta edição, a bandeira do Brasil provavelmente estará mais presente na premiação do que nos últimos anos. Anitta submeteu o álbum, Funk generation na categoria de melhor álbum pop-latino. Em melhor álbum global, Alok com The future is ancestral e Liniker com Caju são possíveis indicações nesta edição. Ainda que não seja tão comum que a Academia coloque um álbum em português nesta categoria.



Milton Nascimento também é uma grande aposta para a categoria de Melhor Álbum de Jazz Local, com o disco Milton + Esperanza, feito junto com Esperanza Spalding, que levou o prêmio de Artista Revelação, em 2011. O disco ter sido apresentado internacionalmente pelo programa Tiny desk da rádio NPR pode representar relevância.