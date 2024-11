Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (11/11)

LIBERDADE CRIADORA

Data estelar: Vênus ingressa em Capricórnio.

Um pouco pela inércia do inconsciente, outro pouco pela intenção consciente, certo é que atuamos como divindades criadoras e, cheios de entusiasmo e alegria inventamos a forma de nossas existências, mas, com o passar do tempo, inadvertidamente vamos nos transformando em operários de manutenção de nossas existências inventadas.

E aí vai tudo perdendo a graça, ficamos com saudade da liberdade criadora por nos sentirmos presos a uma rotina doméstica e laboral que pouco tem do entusiasmo inicial, e muito tem do tédio de repetição.

Assim, do alto de nossa existência bem-sucedida enxergamos o inferno e o paraíso se acotovelando lado a lado, na mesma mesa de negociação, e sob essa condição a única maneira de seguir em frente é nos desapegarmos de tudo e de todos, para recuperar a liberdade criadora.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A sorte não é um fator confiável, mas há de ser recebida com a devida pompa quando acontece, e aproveitada ao máximo, porque tão rapidamente quanto surge, depois desaparece como se nunca tivesse estado aí.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se o conhecimento não for coroado com compreensão amorosa da realidade, melhor o deixar de lado e se dedicar a qualquer outra coisa que infunda bons sentimentos em seu coração. Conhecimento sem amor é perda de tempo.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A curiosidade mata os gatos, mas acrescenta conhecimento aos humanos. Seria impossível você satisfazer todas suas curiosidades, mas tampouco seria o caso de você fingir que não percebe o que acontece. Investigue.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Chega uma hora em que, apesar de haver diferenças irreconciliáveis, é preciso encontrar obrigatoriamente um ponto em comum, porque de toda maneira a convivência continuará, e melhor seria que em paz.









LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que tiver de ser feito, faça-o com carinho, porque se for na base do resmungo e das críticas, não apenas será mal feito como provavelmente você tenha de repetir a dose num futuro próximo. Melhor isso não.











VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Um pouco de divertimento fará com que sua alma supere essa sensação de que o mundo pesa sobre suas costas. Um pouco de divertimento, sem grandes gastos nem tampouco transgressões radicais, apenas distração saudável.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tratar bem as pessoas deveria ser a moeda corrente dos relacionamentos humanos. Infelizmente, não é assim, ao contrário, as pessoas se tratam mutuamente como estorvos. Tente você fazer alguma diferença.







ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A rotina pode causar tédio, mas ela continuará sendo o que ela é, a plataforma sobre a qual tudo o mais que sua alma desejar poderá ser satisfeito. Trate bem sua rotina e, com certeza, ela devolverá a gentileza.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Construa um relacionamento sábio e cordial com seus recursos materiais, organizando tudo de tal maneira que você não precise experimentar momentos de ansiedade porque o dinheiro faltar. Isso é possível.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pouse um olhar astuto sobre a realidade, pelo simples motivo de aproveitar as oportunidades que se encontram disponíveis, mas de uma forma velada, requerendo astúcia e perspicácia para serem aproveitadas. Em frente.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as palavras mais doces não são pronunciadas por seus lábios e ficam ricocheteando sutilmente em pensamentos, então você perde a chance de construir relacionamentos mais amorosos. Relacionamentos fundamentais.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça um pouco de relações públicas, aceite convites, circule no meio das pessoas em eventos, reuniões ou caminhando sem rumo por aí, entrando em contato com as pessoas que normalmente passariam despercebidas.