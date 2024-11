Djavan é o homenageado do programa 'Som Brasil' nesta quarta (13/11)

Para celebrar a trajetória de Djavan, um dos nomes mais prestigiados da música brasileira, o próximo Som Brasil será uma homenagem a ele. Com entrevista realizada por Pedro Bial e apresentações do cantor, o programa será exibido na TV Globo na próxima quarta-feira (13/11), após Mania de Você. Apresentações das canções Se, Oceano, Te Devoro, Azul, Samurai e Pétala estão confirmadas.

A conversa com o apresentador proporciona aos telespectadores e fãs conhecerem, de forma profunda e bastante íntima, a história de vida do cantor: a conexão com a música desde a infância, a aposta de que ele se tornaria um grande jogador de futebol; como e quando iniciou na composição; e outras passagens e depoimentos inéditos. Os cenários foram pensados especialmente para materializar as inspirações do cantor, afirma o diretor do programa, Gian Carlo Bellotti.

No programa, além de suas experiências pessoais, Djavan fala sobre sua história na música, as referências e inspirações, a conexão com outros movimentos musicais, as amizades com grandes nomes da música como Caetano Veloso e Gal Costa, e muito mais. “Minha música é focada, desde o início, na diversificação [...]. Aos 13 anos de idade eu tive a sorte de ser apresentado a uma discoteca [...] e ali descobri a música francesa, o flamenco, e isso para mim foi uma benção. Minha música, até hoje, obedece a esse foco, à diversidade”, diz o artista.