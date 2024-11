A festa de Caetano e de Bethânia toma conta do Mané Garrincha

A histórica turnê protagonizada por duas das maiores estrelas da música popular brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia, depois de estrear no Rio de Janeiro e passar por Belo Horizonte, Curitiba, Belém e Recife chegará a Brasília, para apresentação neste sábado (9/11), às 21h, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

No espetáculo, que vem reunindo plateias numerosas e arrebatando os espectadores, fica clara a identificação artística dos irmãos originários de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, com fãs de diferentes regiões do país. O mesmo certamente deverá ocorrer na capital federal.

Essa é a primeira vez que os dois se juntam para botar o pé na estrada. Anteriormente, porém, eles estiveram lado a lado no palco por quatro oportunidades. A primeira foi no início da carreira, em 1964, no musical Nós por exemplo, quando inauguraram o Teatro Vila Velha, em Salvador.

Onze anos depois se juntaram a Gilberto Gil e Gal Costa no grupo Doces Bárbaros, aqui na cidade, na Piscina Coberta. Em 1978, os dois fizeram apresentação no Canecão, antiga casa de espetáculos do Rio de Janeiro; e, em 1995, se reuniram para cantar gratuitamente na Praça Castro Alves, no centro da capital baiana.

Quem for ao show verá e ouvirá Caetano e Bethânia em solos e duos, interpretando canções que se tornaram marcantes nas respectivas carreiras, entre as quais Alegria, alegria, A menina dos olhos de yá, Onde o Rio é mais baiano, Gente, Baby, Odara, Reconvexo, Oração ao tempo, Não identificado, O Quereres, A tua presença, Milagre do povo, Tropicália, Vaca profana, Cajuína, Leãozinho, Sozinho, Um índio, As canções que você fez pra mim e Você não me ensinou a te esquecer.

Caetano e Bethânia terão a companhia da banda formada por Lucas Nunes (guitarra e violão de nylon), Paulo Dáfilin (violão de nylon e de 12 cordas), Jorge Helder (contrabaixo), Jorge Continentino (sax alto e clarinete), Diogo Gomes (trompete e flugelhorn, Marlon Caldeira (trombone), Rodrigo Tavares (teclado), Joana Queiroz (clarinete e clarone), Kainã do Jeje (bateria e percussão), Thiaguinho da Serrinha (percussão), Jeni Rocha, Fael Guimarães e Janeh Magalhães (vocais). Participação especial de Pretinho da Serrinha. Bia Lessa assina o cenário.