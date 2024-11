Rita Cadillac revela bastidores inéditos de filmes pornô: "Não tinha noção do que era" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Vez ou outra, Rita Cadillac ainda costuma ser relembrada pelos internautas de plantão sobre os seus trabalhos com filmes de conteúdo adulto. A ex-dançarina já estrelou filmes pornô na década de 2000, e detalhou os bastidores dos trabalhos que até hoje repercutem.

"Não tinha noção do que era"

"Eu fiz por dinheiro, óbvio. Não tinha a noção do que era. […] É uma coisa que passou na minha vida, respeito todos que já fizeram. Achei que a minha vida acabaria ali, mas graças a Deus, as pessoas viram que não era uma coisa que fiz para aparecer. Eu estava totalmente fora de mim", disse ela, em entrevista ao programa Splash Encontra, do UOL.

Rita Cadillac afirmou que as suas cenas de amor intenso rendem novos filmes até hoje. "Já exibiram de trás para frente, de ponta-cabeça. Pessoas acham que são conteúdos novos, mas ainda reaproveitam os antigos", explicou.

"As coisas melhoraram muito, mas ainda não temos leis sobre isso. Burras somos nós, que assinamos contratos que os transformaram em donos da imagem para sempre", declarou a atriz e cantora. Nos últimos dias, inclusive, a icônica musa surpreendeu o público ao protagonizar um vídeo pornô com Lucas Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach.

