Talarica? Rita Cadillac abre o jogo e explica desavença com Gretchen

A dançarina Rita Cadillac abriu o jogo sobre o real motivo da sua desavença com a "Rainha do Bumbum", Gretchen. Durante a sua participação no podcast "Papo Descontraído" a famosa frisou que as duas não são amigas e sim apenas colegas de trabalho.

O motivo pelo qual ocorreu um desentendimento entre as musas foi uma suposta traição no primeiro casamento de Gratchen, em 1981 com o sertanejo Chrystian, que durou apenas 6 meses. No bate-papo, Rita disse: "Alguma coisa que contaram pra ela que não era verdade", iniciou ela.

E continuou: "Na época que ela estava casada com Chrystian, uma chacrete saiu com ele, mas não fui eu. E foram dizer para ela que era eu. E eu dizendo que não. Porque se fosse, eu não nego!”, explicou a beldade, deixando claro que a briga das duas foi por um mal-entendido.

Entretanto, assim que Gretchen terminou com o músico, Cadillac não perdeu tempo para viver um affair com o cantor. "Ela se separou do Chrystian, e aí foi que eu fui ter um namorico com ele. Mas foi após a separação judicial, de papel assinado”, explicou.

Vale ressaltar que, essa suposta traição também foi citada no livro da cantora Gretchen assim como o nome da ex-chacrete.