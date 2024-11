Espetáculo Casa dos sonhos terá últimas sessões nesta segunda (11/11)

O espetáculo Casa dos Sonhos estreou no dia 25 de outubro com apresentações gratuitas e abertas ao público. A última oportunidade para aqueles que desejam conferir a peça será nesta segunda-feira (11/11). A partir das 20h, será exibida a última apresentação de Casa dos Sonhos, na Quadra 5 Conjunto F Casa 1/Lote do Varjão.

A temporada gratuita do espetáculo Casa dos sonhos durou seis dias, sendo esta segunda-feira (11/11) o último dia. A peça da diretora Déborah Alessandra e do dramaturgo Rogério Luiz é inspirada no livro A vida é um sonho, do autor espanhol Calderón de la Barca, e mescla elementos de artes visuais, dança contemporânea e teatro. Em cena, Rogério Luiz interpreta e se relaciona com materiais como o vídeo.

A diretora Déborah Alessandra conta que foi feita uma observação cuidadosa para implementar o tema “sonho” no contexto do espetáculo, “Fizemos um trabalho de pesquisa que vamos mostrar por meio da performance que revela o sonho como um elemento importante para a compreensão do mundo e para a formação de nossa inteligência abstrata”, revela, em nota. A dupla também se baseou em estudos filosóficos para a construção de Casa dos sonhos.





Serviço

Encerramento do espetáculo Casa dos Sonhos

Nesta segunda (11/11), a partir das 20h na Quadra 5 Conjunto F Casa 1/Lote do Varjão. Entrada gratuita e livre para todos os públicos.