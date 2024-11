Mês da consciência negra: conheça lançamentos de ficção de autores negros

No mês de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi de Palmares e o Dia da Consciência Negra (20/11), em homenagem ao falecido líder do Quilombo dos Palmares. A importância da representatividade da data gerou um mês todo dedicado à reflexão da luta abolicionista protagonizada por Zumbi. Para reforçar a identidade e o reconhecimento do protagonismo negro na história, a data reafirma e luta constante por inclusão social.

Na literatura, a participação de autores negros no mercado editorial tem aumentado cada vez mais. Graças ao acesso social possibilitado por cotas universitárias e a criação de editoras independentes dedicadas a dar visibilidade a autores negros, como a Pallas, o legado de nomes como Machado de Assis e Lima Barreto pode ser continuado. Conheça lançamentos de livros de ficção de autores negros para celebrar a inclusão preta no mercado literário:







De onde eles vêm - Jeferson Tenório

De onde eles vêm (foto: Companhia das letras)

Do mesmo autor da obra censurada O avesso da pele, o novo romance de Tenório regressa aos anos 2000 e acompanha o ingresso dos primeiros cotistas nas universidades brasileiras. Em meio a períodos de políticas públicas inclusivas, o protagonista Joaquim luta para cuidar da avó doente, mesmo órfão, desempregado e sem dinheiro. O personagem busca a todo custo manter o amor pelos livros e pela literatura em um ambiente hostil que enxerga o progresso negro como um problema.

De Jeferson Tenório. Companhia das letras, 208 páginas. R$73,34









Chupim - Itamar Vieira Junior

Chupim (foto: Baião)

Em coautoria com a artista plástica Manuela Navas, Chupim marca a estreia de Itamar Vieira Junior (Torto Arado) na literatura infantil. O livro narra a história do menino Julim no trabalho em campos de arroz ao lado da família e critica a presença de crianças em tarefas que não deveriam ser delas. Antes mesmo do galo cantar e anunciar o começo de um novo dia, o pai de Julim já o chama para o despertar — a primeira vez que o menino trabalha nos campos de arroz.

De Itamar Vieira Junior. Baião, 32 páginas. R$33,92







Encontro com a invenção - Elisa Lucinda

Encontro com a invenção (foto: Pallas)

O personagem fictício Vítor possui laços com a realidade — a dificuldade de se encaixar no que é real. Em um encontro do mundo da ficção e com o da realidade, a autora escolhe não revelar muito sobre o enredo do livro, mas antecipa: “mais não posso falar sem revelar, pois aqui não é um livro de poesia sim­plesmente. É uma história romântica com começo, meio e fim, feita através de poemas diversos.”

De Elisa Lucinda. Pallas, 96 páginas. R$35,39









A criação do novo mundo - Paulo Lins

A criação do novo mundo (foto: Nova Fronteira)

O lançamento infantil do autor de Cidade de Deus e de Flávia Helena é protagonizado por Miguel e Luísa, dois amigos próximos, mas muito diferentes. Miguel não gosta de estudar e tudo parece muito chato para ele. Já Luísa é dedicada aos estudos e muito prestativa. Quando Luísa tenta ajudar o amigo em uma conversa, o emblemático Saci Pererê aparece e propõe a criação de um novo mundo, mas, claro, com algumas regras. O livro é ilustrado por Guilherme Campello.

De Paulo Lins e Flávia Helena. Nova Fronteira, 112 páginas. R$69,90.









Canção de embalar menino grande - Conceição Evaristo

Canção de embalar menino grande (foto: Pallas)

Na figura do personagem Fio Jasmim, Conceição discute as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O protagonista é aprendiz de maquinista e viaja por lugares do Brasil pela estrada de ferro, jornada entrelaçada ao corpo de mulheres que encontra ao longo do caminho. O livro é um tributo ao amor sob uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira.

De Conceição Evaristo. Pallas, 172 páginas. R$33,20









Virgínia mordida - Jeovanna Vieira

Virgínia mordida (foto: Companhia das Letras)

Ao retratar um relacionamento abusivo marcado pela violência psicológica, Jeovanna Vieira apresenta a personagem Virgínia, uma carioca convicta radicada em São Paulo que trabalha como advogada. Nas noites paulistanas, a protagonista conhece Henrí, um ator argentino. Juntos, eles iniciam uma relação intensa, mas marcada por diferenças de cultura, gênero e raça. Em uma reflexão sobre a capacidade de infligir dor em nome do amor, a obra destaca o poder do resgate, mesmo quando falta coragem.

De Jeovanna Vieira. Companhia das Letras, 192 páginas. R$53,25









Pretos prazeres e outros ais - Odailta Alves

Pretos prazeres e outros ais (foto: Pallas)

Com o prazer como protagonista, o livro de Odailta surge da necessidade de quebrar com a narrativa da dor e mostrar que as pessoas pretas desejam e merecem amar, protagonizar os 'ais' de prazer, e não de angústia. Os contos curtos trazem personagens negras atravessadas por outras identidades violentadas: pessoas cegas, surdas, cadeirantes, autistas, idosas, lésbicas, gays, transexuais — no deleite do corpo e alma.

De Odailta Alves. Pallas, 128 páginas. R$42







Vermelha imperatriz - Léonora Miano

Vermelha imperatriz (foto: Pallas)

Ambientado em Katiopa, um continente africano próspero e autossuficiente onde vítimas da velha Europa buscam refúgio, a história do livro se passa em pouco mais de um século após 2024. A ficção narra a história de amor entre Boya, que leciona na universidade, e Ilunga, o chefe do Estado unificado. A relação proibida entre os dois personagens ameaça se tornar um assunto de Estado e gera diferentes conflitos no mundo dos vivos e dos antepassados.

De Léonora Miano. Pallas, 432 páginas. R$89

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais Diversão e Arte Escala 6x1 tem apoio de Léo Picon, que é detonado nas redes sociais

Escala 6x1 tem apoio de Léo Picon, que é detonado nas redes sociais Diversão e Arte Teresa Tavares de Miranda lança romance de estreia nesta segunda (11/11)

Teresa Tavares de Miranda lança romance de estreia nesta segunda (11/11) Diversão e Arte Caixas de Barbies do filme 'Wicked' têm link para site pornô