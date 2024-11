Teresa Tavares de Miranda lança romance de estreia nesta segunda (11/11)

A paulistana Teresa Tavares de Miranda, formada em Comunicação pela Faap, lança nesta segunda (11/11) o romance de estreia intitulado No meio do livro. O livro acompanha um professor universitário que se depara com a chegada da aposentadoria. A interrupção da rotina de trabalho o obriga a estar em casa e encarar a solidão em período integral. Como ir adiante?

A vida o leva a uma aventura inesperada e ele começa por seguir uma mulher desconhecida e continua por desbravar sua história. Com o foco narrativo que muda a cada momento de tensão, Teresa constrói uma sucessão de surpresas, incluindo o encontro que inspira o título da obra: uma pista no meio de um livro, o que acaba por se tornar o foco do livro todo.

Teresa Tavares de Miranda foi pesquisadora de arte no MASP e tem uma trajetória na escrita de crônicas e poesia em prosa. Escreve desde que se entende por gente, o pai era jornalista, poeta e cronista, e o tio materno, poeta, tradutor, ensaísta e presidente da Academia Paulista de Letras, entidade concebida na casa do avô dela, em 1909. Ainda criança, conviveu com alguns dos grandes da literatura brasileira. Participou do Projeto Encontros, com leituras de seus textos em estações de Metrô, na cidade de São Paulo. Alguém ouviu e a convidou a fazer essas leituras em eventos regulares da Casa das Rosas. A partir daí, Teresa decidiu escrever seu primeiro romance.

