Novos episódios de 'Yellowstone' serão lançados semanalmente

Segunda parte da 5ª temporada de 'Yellowstone' chega semanalmente no Parmount+ - (crédito: Divulgação)

A quinta temporada da série Yellowstone, da Paramount+, ganha nova leva de episódios. O primeiro episódio dessa segunda parte já está disponível na plataforma de streaming. Ainda estão previstos mais cinco episódios, que serão lançados aos domingos, somente na Paramount+.



Produzida pelo MTV Entertainment Studios e 101 Studios, Yellowstone acompanha a família Dutton, que controla a maior fazenda de gado dos Estados Unidos. Em meio a alianças divergentes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e o respeito conquistado, a fazenda está em constante conflito com suas fronteiras: uma cidade, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional dos Estados Unidos.



A série é uma criação conjunta do indicado ao Oscar Taylor Sheridan (Wind River, Hell or High Water e Sicario) e de John Linson. Os produtores executivos incluem John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros e Keith Cox. A série é distribuída pela Paramount Global Content Distribution.