Vencedor do Oscar é cotado para nova adaptação de Harry Potter; veja

A nova adaptação da saga Harry Potter pode ter um ator vencedor do Oscar no elenco, afirma a Variety. Isso porque, entre os principais cotados para viver Alvo Dumbledore na série da HBO é Mark Rylance, ganhador da estatueta de Melhor Ator Coadjuvante em 2016 pelo filme Ponte dos Espiões.

Com estreia prevista para 2026, a Variety pontuou que a Warner Bros. Television, produtora da nova adaptação, ainda não iniciou as negociações com o ator, mas o estúdio teria entrado em contato para avaliar interesse e disponibilidade. Procurados pelo veículo, a equipe de Rylance não comentou. Representantes da HBO afirmaram que os detalhes sobre o elenco só serão confirmados após a conclusão das negociações.

Atualmente, aos 64 anos, Rylance interpreta Thomas Cromwell em Wolf Hall: The Mirror and the Light, da BBC. A aguardada adaptação da saga de livros de Hilary Mantel remonta a Inglaterra no século XVI.