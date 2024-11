6ª edição do Festival Fyah Cultura Black celebra a Consciência Negra

Nos dias 19 e 20 de novembro, a 6ª edição do Festival Fyah Cultura Black chega ao Parque da Cidade acompanhada de uma setlist com artistas nacionais e internacionais de destaque nos ritmos de rap e reggae. A festa é uma celebração para valorizar a cultura afro-brasileira e a consciência negra. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla.

Entre as atrações confirmadas estão Câmbio Negro, RAPadura, Jah Live, Puro Suco, Roig, Vibração do Cerrado e Steel Pulse. A data do evento marca o Dia da Consciência Negra que, pela primeira vez, será feriado nacional. “Esse momento especial carrega ainda mais significado para o FYAH, pois reforça o compromisso do evento com o reconhecimento e a valorização da cultura negra”, defende Tony Guardieiro, produtor do evento.

Nascido em 2018, o festejo já reuniu mais de 10 mil espectadores e já passou pelos lugares mais emblemáticos de Brasília, como o Estádio Nacional e o Teatro Nacional. “Sinto um orgulho imenso ao ver o quanto nosso projeto cresceu desde a primeira edição”, destaca o idealizador. “Estou ansioso para realizar todos os nossos sucessos que ecoem os sentimentos da luta. Se Brasília estiver perto da recepção que temos quando nos apresentamos em Salvador, então só posso esperar passar momentos agradáveis que guardarei com carinho”, diz.

Serviço

Festival Fyah Cultura Black

Dias 19 e 20 de novembro, às 19h e 15h, respectivamente, no Parque da Cidade. Entrada gratuita. Ingressos ainda não disponíveis