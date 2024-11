Claudia Melo está confirmada na quarta temporada de "Arcanjo renegado"

A atriz, apresentadora e influenciadora digital Claudia Melo está na terceira temporada de Arcanjo renegado, da Globoplay, onde interpreta a âncora de telejornal Paula Viana, e já garantiu sua participação na quarta temporada, que está sendo gravada. "O contador de história tem um papel muito importante e unir isso na minha última personagem foi gratificante e realizador", afirmou ela, que também é jornalista, ao Correio.

Como influenciadora, Claudia colabora com grandes marcas, lançando produtos com sua assinatura, como a cápsula Aura, e também é o novo rosto da coleção Primavera-Verão de uma das marcas femininas mais conceituadas do Rio de Janeiro.

Leia mais: Claudia Melo festeja retorno aos tempos de apresentadora

A fluminense de Nilópolis, que coleciona títulos de Miss e musa no carnaval carioca, também está em Meu corpo, minha onda, do Prime Video. Claudia já integrou o elenco de grandes produções globais, como as novelas A dona do pedaço e Órfãos da terra e, no ano passado, estava em cartaz no teatro na peça Velório à brasileira, onde dividiu a cena com o amigo Sidney Sampaio, hoje participante de A fazenda, da Record.

"É uma comédia romântica que fala de um casal que se conheceu no carnaval do Rio, e o que era para ser um romance de folia se tornou um casamento que entrou na crise dos sete anos e, com ela, cresceu a falta de comunicação, e começam a suspeitar que existe alguém entre eles", explicou.

Leia mais: Sidney Sampaio dá a volta por cima e quer virar a página