Sidney Santiago Kuanza vai do sertanejo à soul music em seus trabalhos de ator

Sidney Santiago Kuanza pode ser visto mais uma vez na nova temporada de Rensga Hits!, lançada em setembro pelo Globoplay. Se no início da trama o personagem Théo dividia os holofotes com a irmã, Thamires (Jeniffer Dias), em uma dupla de cantores de sucesso, a nova fase mostra a transformação de Théo, que vai ter que rebolar para se reaproximar dela e provar que mudou para melhor após a ruptura no fim da primeira temporada.

“A relação dos irmãos ficou estremecida, pois descobrimos que o Théo ganhava mais do que a irmã, em uma denúncia de machismo estrutural. Nessa nova fase, há uma transformação radical dele. Temas como amor e paternidade aparecem. O fim da dupla e as consequências o fazem amadurecer na marra”, explica.

Kuanza ressalta a importância de projetos encabeçados por mulheres. ”Rensga Hits! é um projeto único, pela temática e pelo time de artistas envolvidos. Além de um elenco super afinado, tem uma frente de roteiristas que significa uma mudança no audiovisual brasileiro. Sobretudo, a assinatura de diretoras mulheres e tendo como ponto de partida o protagonismo feminino. É um trabalho que me enche de alegrias; além de poder fazer um personagem muito distante do meu mundo, ele propõe encontros com um público que eu talvez nunca tivesse trabalhado. Isso é muito significativo”, ressalta.

Na produção, além de atuar, Sidney precisa cantar e, para isso, contou com um time de profissionais que o ajudaram ase preparar para cantar o sertanejo, segmento principal da produção. “Foi um tempo de muita dedicação e aprendizados. No canto sertanejo existe uma fisicalidade e uma preparação de atleta. Tudo isso regado com grandes parcerias de trabalho. A preparação foi realizada pela Giz Santos, uma cantora e preparadora que tem um trabalho incrível”, complementa o intérprete de Théo.

Ray Charles

O canto de Rensga Hits! ajudou Kuanza a se preparar para o seu novo trabalho. Desde 1º de novembro, ele pode ser visto no teatro no espetáculo Ray – Você não me conhece, uma homenagem a Ray Charles, com direção de Rodrigo Portela. “Além da homenagem, a montagem propõe ao público um mergulho na vida íntima do Ray Charles e traz personagens que foram fundamentais na trajetória desse herói”, explica Sidney, sobre a peça que faz temporada no Teatro B32, São Paulo, até 17 de novembro com César Mello, Letícia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Abraão Costa, Roberta Soares e Flávio Bauraqui.

“Inicialmente, não era fã de Ray Charles, apenas um admirador da música e da trajetória emblemática desse homem. Depois dos estudos da peça me tornei fã da audácia, da coragem e do ativismo vital dele em torno da música”, finaliza ele, que, em 2024, foi indicado ao 34º Prêmio Shell de Teatro por sua atuação em A solidão do feio.

Cinema

Sidney Santiago Kuanza não é estranho ao juntar atuação e música. O ator também está no cinema com produções que celebram a vida de artistas do segmento. Em Meu sangue ferve por você, que pode ser visto na Netflix, Kuanza ajuda a contar a história de Sidney Magal, e em Saudosa Maloca, o ator interpreta um músico sonhador na São Paulo de Adoniran Barbosa, lenda do samba.

"Ao contar momentos da vida desses astros nacionais, os dois filmes partilham o mesmo amor em falar da música brasileira", orgulha-se Kuanza.