Escritor Vicente Sá lança livro infantil sobre Brasília neste sábado

Fruto de uma parceria entre o poeta Vicente Sá e a ilustradora Leni Vasconcelos, o livro Vamos nessa vovô será lançado neste sábado (16/11), no Beirute da 109 Sul, às 16h. A obra narra a história de um avô e o neto em um passeio pela capital, onde a relação familiar é contemplada no cenário de Brasília. Cada passeio é uma declaração de amor à cidade. O lançamento será na Sorveteria Sorbê, às 16h, na 405 norte.

Vicente é maranhense, nascido na cidade de Pedreiras, e chegou em Brasília em 1968. A poesia e a música foram a escolha de Vicente para construir uma vida na capital. O autor solidificou uma grande rede de amigos na cidade.

Apaixonado pela capital, Brasília sempre é um personagem nas histórias do autor. Poeta, cronista e romancista, Vicente tem mais de 10 livros publicados e todos eles incluem a cidade na história. "Brasília é linda, um ótimo lugar para se passear de forma lúdica. A cidade possibilita olhares poéticos por cada canto dela. O cenário é fundamental para a narrativa", argumenta o autor. A obra é fruto de vivências pela cidade, Vicente e Leni foram, pessoalmente, aos lugares retratados no livro. Vicente deseja que o leitor se sinta como se estivesse fazendo parte do passeio com ele.

A narrativa acompanha Vicente e o neto no convite de andar e olhar as belezas da cidade. A relação entre os dois é explorada com afeto, e, na aventura, eles encontram mais personagens pelo caminho. O papel da literatura infantil na criação de memórias afetivas entre gerações é descrito como essencial pelo autor: "Bons livros moldam boas pessoas e bons cidadãos. Quero criar um olhar bonito para com o mundo." Vicente almeja transmitir experiências e conhecimento para a juventude por meio da arte.

Residente na Alemanha, mas brasiliense de coração, a artista plástica Leni Vasconcellos foi convidada por Vicente para ilustrar a obra após o autor se entusiasmar com o trabalho da artista. O livro rendeu a Leni uma oportunidade de revisitar a capital e apreciar os locais de memória afetiva, como o passeio indispensável na Rodoviária para tomar um caldo de cana e comer um pastel.

Leni ressalta que a criação das imagens foi deixada a ela de forma livre como uma demonstração de confiança de Vicente: "Foi um grande desafio, Vicente é um grande escritor. A riqueza de Brasília e a beleza das relações humanas foram bem retratadas." A artista visitou os lugares onde o livro se ambienta e abordou os pontos icônicos da cidade para exaltá-la. "Brasília é uma miscigenação linda de diversas culturas. É muito rica e deve ter a devida importância", declara.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel