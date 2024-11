Tom Brady assume falha criação dos filhos com Gisele Bündchen

Tom Brady assume sobre criação dos filhos com Gisele Bündchen: "Estraguei muito como pai" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Tom Brady abriu o coração sobre a relação com seus filhos, nesta última terça-feira (12), durante um evento no 2024 Fortune Global Forum, que foi realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, como publicou o site TMZ.

O ex-jogador de futebol, que foi casado por anos com a modelo Gisele Bündchen, foi questionado sobre como ele consegue motivar seus filhos, Benjamin e Vivian, do antigo casamento, e Jack, que teve com Bridget Moynahan. Sincero, ele foi sincero sobre o assunto.

"Estraguei muito como pai"

"Todos os pais na sala sabem que ser pai é provavelmente o trabalho mais difícil que todos nós temos, e nós estragamos muito. E eu estraguei muito como pai", disparou Tom Brady, que ressaltou que sua prioridade é ser "consistente e confiável" como ele pode ser em sua vida, mesmo que não seja um exemplo paterno.

"A bênção que meus pais me deram foi quando eu era aquele garoto que era um quarterback reserva em um time de calouros, eles nunca disseram: ‘Cara, não faça isso. É difícil. Vamos fazer algo diferente’. Eles meio que disseram: ‘Quer saber?…’. E esse é provavelmente o meu estilo parental", continuou o ex-marido de Shakira.

Em meio a exposição na mídia, Tom Brady alegou que acredita que os filhos vão ser alvo de comparações quando crescerem, e que já trabalha a situação com eles desde cedo. "Vou estar lá para apoiá-los, e estarei aprendendo ao longo do caminho ali mesmo com eles", concluiu.

