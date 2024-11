Marco Rodrigo encanta Tatá Werneck e recebe Wendell Bendelack em show

No episódio do Lady Night que teve a atriz e humorista Fabiana Karla como convidada o quadro Entrevista com o Especialista recebeu Marco Rodrigo, que dirigiu Tatá Werneck nas novelas Amor à vida (2013) e I love Paraisópolis (2015), na Globo, e deu o que falar.

O diretor de televisão declarou que a apresentadora fazia sucesso entre os homens da equipe técnica nos bastidores de gravações. "Eu tenho um feedback dos bastidores que as pessoas acham você bem gata", ele revelou. Tatá se surpreendeu com o comentário e entrou na brincadeira: "Alguém me acha gata no Brasil?". Marco Rodrigo afirmou que era mais de uma pessoa, incluindo atores.

