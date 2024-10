Xuxa e Angélica admitem terem feito 'estripulias' nos estúdios Globo

As apresentadoras Xuxa e Angélica foram as convidadas da estreia da oitava temporada do programa Lady Night, do Multishow, apresentado por Tatá Werneck e exibido na última segunda-feira (14/10). Na atração, as convidadas tiverem que responder perguntas sobre intimidades no quadro Hector Bolígrafo, que testa a veracidade das respostas dos participantes.

Em uma das perguntas, Tatá questionou se as loiras já fizeram "estripulias" nos bastidores da Globo. Inicialmente, Angélica nega. "Nunca fiz estripulias nos estúdios Globo", afirmou a loira. No entanto, Xuxa prontamente declarou: "Eu vou falar, eu fiz".

Na sequênia, a esposa do Luciano Huck perguntou se "estripulia" se referia a um beijo na boca. Tatá interveio, dizendo que pode ser beijo na boca ou tudo" e Angélica voltou atrás e assumiu ter feito "estripulias" nos bastidores. "Tá bom, eu já fiz... Mas é tudo inocente", afirmou Angélica.

Na atração, as loiras também responderam se já "pegaram" pessoas famosas e que "ninguém sabe". Assim como na pergunta anterior Xuxa não exitou em responder e logo afimou já. Já Angélica disse que não, mas foi dedurada pelo detector de mentiras, fazendo a loira confessar. "Eu peguei um famoso que ninguém sabe... Tinha [até] esquecido", disse Angélica.

Amizade abalada

Na ocasião, as apresentadoras também relembraram um momento de tensão na amizade delas por conta de fofocas e intrigas. "E quando a gente se separou um pouquinho também foi minha culpa. Me meti na vida dela, fui falar coisa que não devia. Ela ficou meio assim, e a gente se separou um pouco. Falei demais", confessou a eterna Rainha dos Baixinhos.

Ainda de acordo com Xuxa, a causa do rompimento foi um ex-namorado. "Resumindo, fui falar de uma pessoa pra ela, de uma coisa que não gostei que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa e a pessoa disse 'imagina, eu não fiz isso'. Ao invés de ela ficar do meu lado, ela ficou da pessoa", explicou..

"Porque eu estava com essa pessoa", afirmou Angélica. Xuxa, na sequência diz: "Ah, agora você falou tudo! Tu abriu a boca, tu falou demais". Logo Angélica responde: "Não falei! Com quantas pessoas eu já fiquei? Já fiquei com muita gente, não dá pra saber".