"Mendigata" mostra físico 1 ano após nascimento do filho





Fernanda Lacerda, a eterna Mendigata, mostrou sua impressionante recuperação física um ano após dar à luz Gabriel. Em post nas redes sociais, ela exibiu a barriga sarada e destacou sua rotina de exercícios. "Ainda não estou do jeito que gostaria, mas ver minha evolução me deixa muito feliz", afirmou a musa fitness, que enfrentou desafios no pós-parto e na amamentação.

A modelo revelou que a prática de musculação é mais que um compromisso estético. "É meu tipo de terapia", comentou. Sua dedicação diária na academia reflete seu equilíbrio entre cuidados com o filho e bem-estar pessoal.

Com sua personalidade carismática, Fernanda brincou sobre o objetivo fitness. "Quero ser um ponto de referência: ‘Ali, perto daquela gostosa!’", disse aos risos. A declaração ganhou o apoio dos seguidores, que elogiaram sua determinação.

Reconhecida por sua autenticidade, Fernanda inspira outras mulheres ao compartilhar as conquistas e dificuldades do pós-parto. "Aos poucos, estamos alcançando nosso objetivo", reforçou, orgulhosa da jornada de superação e autocuidado.