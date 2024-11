Preta Gil recebe alta após oito dias internada com problemas renais

A cantora Preta Gil anunciou, neste domingo (17/11), alta após oito dias no hospital. A artista foi internada em 8 de novembro com complicações nos rins e precisou fazer uma cirurgia de substituição do duplo J, cateter utilizado para drenar a urina dos rins para a bexiga, que estava obstruído por cálculos renais.

Preta recebeu alta quatro dias após a cirurgia, mas voltou para o hospital pouco depois por conta de dores na região, onde passou mais quatro dias.

Em vídeo no Instagram, Preta afirmou que o problema com o cateter foi resolvido e que já está em casa, no Rio de Janeiro, onde vai continuar o tratamento. “Volto agora a uma vida perto da normalidade, com sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção, mas estou bem”, declarou.

Preta também compartilhou com os seguidores que deve fazer novos exames no fim deste mês para avaliar condições de saúde e definir novos passos do tratamento.

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta compartilha os passos do tratamento com amigos e fãs nas redes sociais. Em setembro, a cantora anunciou que a doença, que tinha entrado em remissão, retornou em outras partes do corpo.