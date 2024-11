Carolina Dieckmann, João Vicente e Ricardo Teodoro estão em "Vale tudo"

Carolina Dieckmann está confirmada em Vale tudo. Ainda que a Globo não tenha divulgado oficialmente, a atriz publicou uma imagem do roteiro do remake da novela em seus stories. A loira de 46 anos estava cotada para viver Helena Roitmann, papel defendido originalmente por Renata Sorrah, mas Paolla Oliveira acabou ficando com o papel. Agora, Carol deve ficar com Leila (Cássia Kiss), que, na versão original, foi a assassina de Odete Roitmann.

O ator mineiro Ricardo Teodoro, que venceu como Melhor Ator Revelação em Cannes, por Baby, de Marcelo Caetano, também confirmou presença na novela. Estreante no gênero, o premiado artista postou em seus stories uma imagem em que aparece boa parte do elenco. A mesma imagem foi postada pela atriz Bella Campos, que viverá Maria de Fátima.

Ali, é possível identificar, por exemplo, a figura de João Vicente de Castro, que deverá mesmo ser Renato Filipelli, jornalista que, na versão original, coube a Adriano Reys interpretar. Outro que aparece na imagem é Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e Marco Ricca. Dá para identificar, ainda, a atriz baiana Jessica Marques, que esteve em Justiça 2, outra obra assinada por Manoela Dias — a responsável pela atualização do remake.





Últimas confirmações

A atriz brasiliense Maeve Jinkings e Lorena Lima foram confirmadas como Cecília e Laís, personagens originalmente interpretadas por Lala Deheinzelin e Cristina Prochaska, respectivamente. Leandro Firmino — até hoje lembrado por interpretar Zé Pequeno no filme Cidade de Deus — fará o motorista Jarbas, papel que foi Stepan Nercessian na exibição original. Já Luís Lobianco será Freitas, originalmente defendido por João Camargo.

Elenco anunciado

Vale tudo é uma novela de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Após meses de especulação, alguns nomes do elenco da nova versão foram cravados publicamente em outubro, no Upfront 2025, encontro de negócios que trouxe as novidades da Globo para o próximo ano, ocorrido em São Paulo.

O ápice da noite ficou com Debora Bloch, que se apresentou ao público como a icônica Odete Roitman. Convidada após a recusa de Fernanda Torres, que preferiu se dedicar à campanha para o Oscar do aclamado Ainda estou aqui, a veterana sai de No Rancho Fundo diretamente para assumir a arquivilã imortalizada por Beatriz Segall na versão original.

Na versão que terá direção artística de Paulo Silvestrini, a grande heroína da história, Raquel Accioli, de Regina Duarte, está nas mãos de Taís Araujo, que ficou responsável pelo anúncio, previamente gravado e exibido em um telão, do ponto de partida da nova programação da emissora. Outros nomes anunciados foram os de Humberto Carrão, como o bom-moço Afonso (Cássio Gabus Mendes), e de Cauã Reymond, como o gigolô César (Carlos Alberto Riccelli) — que, assim como Taís, foram os primeiros nomes cogitados e confirmados.

O mocinho cheio de camadas Ivan Meirelles será vivido por Renato Góes, recém-saído de Família é tudo. O par romântico de Raquel foi vivido pelo já experiente Antônio Fagundes na versão original.

Julio Andrade, raro em novelas, que ficou com Rubinho, pai de Fátima, uma participação especial. Belize Pombal, revelada, ao mesmo tempo, em Renascer e Justiça 2, será Consuelo, dividindo cenas com Karine Teles, como Aldeíde. Malu Galli será Celina, repetindo a parceria com Debora Bloch, de quem também foi irmã em Sete vidas (2015). Luis Salém será o mordomo Eugênio.

Confirmados, ainda temos, em Vale tudo, Luís Mello como Bartolomeu, Edvana Carvalho (a Inácia de Renascer) como Eunice e Ramille (também de Família é tudo) como Fernanda — no núcleo da família de Ivan.

Já o vilão Marco Aurélio (de Reginaldo Faria) deverá ser incorporado por Alexandre Nero, que, assim como Debora Bloch, estava no ar em No Rancho Fundo. Pedro Waddington será Tiago, o filho dele com Heleninha.

Diretamente de Renascer, Matheus Nachtergaele é nome certo como Poliana (Pedro Paulo Rangel). Alice Wegmann — de Justiça 2 e Rensga Hits! — foi sacramentada pela própria Manuela Dias, em comentário de postagem no Instagram, como Solange Duprat.

A estreia deste remake está prevista para 30 de março de 2025, com previsão de término para 17 de outubro do mesmo ano. Vale tudo será substituída por uma trama original de Gloria Perez.