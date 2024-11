Lobo Fest encerra temporada de exibições com distribuição de prêmios

Depois de semanas de exibições, o Lobo Fest — Festival Internacional de Filmes — anunciou os premiados da 16ª edição. Entre as produções escolhidas pelo júri oficial, estão Umbelina e sua grande rival, Queria poder dizer a verdade, A caminhonete do meu avô, Rinha e Juro por tudo que é mais sagrado. Também foram homenageadas, em menção honrosa, as obras Uma laranja de Jaffa e Amarela.

O público também pode ajudar na escolha dos títulos, através do voto popular. Os vencedores brasileiros selecionados pelo júri e pelo público receberam um prêmio de R$1.500 (cada) e um prêmio DOT Cine, que cobre custos de pós-produção de um curta-metragem. A comissão de seleção foi formada pelos curadores Bruno Carmelo, Josiane Osório, Rodrigo Campos e Ulisses de Freitas.

O festival aconteceu durante os meses de outubro e novembro, com sessões no Cine Brasília e no Auditório do IFB Campus Riacho Fundo. Participaram 53 filmes, sendo oito brasileiros e 45 estrangeiros, incluindo China, Filipinas, Costa Rica, Turquia, República Tcheca, Japão, Palestina, França, Alemanha, Reino Unido e Itália. Todas as produções foram produzidas entre os anos de 2023 e 2024, para garantir o imediatismo da mostra, além de tratarem de temas atuais por meio de uma linguagem contemporânea.