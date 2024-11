Stray Kids anuncia primeiro show no Brasil para 2025

O grupo de k-pop Stray Kids anunciou, nesta segunda-feira (18/11), a passagem da turnê dominATE pelo Brasil, nos dias 1º e 5 de abril de 2025, em Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. As vendas começam no dia 27 de novembro, pela Ticketmaster.

A venda de ingressos para shows em solo brasileiro foi divulgada pela Live Nation Brasil e pelo banco Santander. O grupo também publicou, em formato de stories do Instagram, o anúncio de datas adicionais para a turnê que está em andamento.

No Rio, o Stray Kids se apresenta no estádio do Engenhão, no dia 1º de abril, uma terça-feira; e, em São Paulo, a apresentação acontece no sábado, dia 5, no MorumBIS.

A partir das 10h do dia 27 de novembro será possível adquirir, por meio do site da Ticketmaster, até quatro ingressos, no máximo duas meias-entradas, por CPF. Para clientes Santander Select e Private portadores de cartões específicos, a pré-venda começa na próxima segunda (25/11), a partir das 10h pela Internet e a partir das 11h em bilheterias oficiais.

Ainda não se sabe quais são os tipos de ingresso e nem quanto eles vão custar, mas haverá pacotes VIP — com ingressos premium, presentes e acesso à passagem de som antes do show.

Além do Brasil, o grupo passa por Santiago, Lima e pela Cidade do México, além de outros países norte-americanos e europeus.