Anitta dá ‘bronca’ em fã durante show por causa de cartaz

Anitta, de 31 anos, foi o destaque do festival Rock the Mountain, em Petrópolis (RJ), neste final de semana. A cantora animou o público com uma apresentação vibrante, mas não hesitou em chamar a atenção de um fã que segurava um cartaz que atrapalhava a visão da plateia. Com sua espontaneidade característica, Anitta brincou: "Muito obrigada pelo carinho, mas abaixa aí para o pessoal curtir também!". A atitude rendeu aplausos calorosos do público.

O cartaz fazia referência à indicação do álbum Funk Generation ao Grammy. O trabalho, que mistura pop e funk, concorre na categoria Melhor Álbum Pop Latino, solidificando a presença de Anitta no cenário internacional. O Grammy está marcado para fevereiro de 2025, e a expectativa dos fãs é alta.

Essa é a segunda indicação de Anitta à premiação. No ano passado, a brasileira foi finalista na categoria Melhor Artista Revelação com o álbum Versions of Me, mas o prêmio acabou indo para Victoria Monét. Apesar disso, a cantora segue celebrando seu impacto global.

"Estar no Grammy já é uma vitória para o funk e para a música brasileira", afirmou Anitta recentemente. Seu crescimento constante no mercado internacional reflete não apenas seu talento, mas também sua determinação em levar a cultura brasileira para o mundo.

