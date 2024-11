Ferrock celebra 39ª edição dia 30 de novembro, em Ceilândia

A edição de 2024 do festival Ferrock Ecologia vai ocorrer no dia 30 de novembro, das 8h às 18h, no Campus de Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB). Idealizado por um grupo de amigos, o Ferrock — Festival Revolução e Rock foi realizado pela primeira vez em 1984 com a missão de oferecer para a população de Ceilândia cultura acessível. Em 2001, a lei nº 2754 instituiu o Dia do Centro Cultural Ferrock no DF.

Com entrada gratuita, o evento tem programação diversificada, com exposições, debates, shows de 10 bandas de rock do Distrito Federal e plantio de mudas. Além do show do grupo Salve Cerrado, às 9h30, as apresentações musicais de bandas de rock começam às 13h, com Tritio, Zuada, Sala de Gritos, Cerrado Hostil, Arquivirus, Vasto Infinito, Diferencial Zero, Terrorcidio, Cálida Essência e Podrera.

As atividades programadas contam com exposições de vários grupos e organizações, como o Instituto Cultural Menino de Ceilândia, Mulheres do Sol, SOS Cerrado, Filhas da Terra, Caminhos do Planalto, entre outros. Também será feito um plantio de mudas de árvores nativas do cerrado, palestras e uma assembleia popular.