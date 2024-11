Festival Asas do Rock ocupa o Eixão do Lazer neste domingo (17/11)

Do pop rock ao heavy metal, o festival Asas do Rock celebra a 4ª edição neste domingo (17/11), no Eixão do Lazer. O line up principal do evento é composto por apresentações das bandas Terror Revolucionário, O DIA D, DFC, Warside e Mota. O festival conta com a presença especial da Banda Estação 12, do Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia (CEM 12), iniciativa que incentiva os jovens talentos de escolas públicas do DF. A produção abriu duas vagas para bandas interessadas em participar do evento, mediante manifestação de interesse pelo e-mail aasasdorock@gmail.com.

A programação do dia se inicia às 10h, com uma caminhada de abertura do Teatro Nacional até a 204 Norte do Eixão. Às 10h40, o professor Itazil Júnior, também atuante na cena do rock em Brasília, ministra um aulão fitness. Na sequência, o palco do evento sedia uma maratona de shows de rock até as 17h30.

O evento também conta com uma praça de alimentação, espaços dedicados a artesãos e expositores e uma feira de adoção de pets. A proposta do festival é movimentar a cadeia produtiva local e incentivar a cena artística do DF.

Serviço

Festival Asas do Rock

No domingo (17/11), das 10h às 17h30, na quadra 204 norte do Eixão do Lazer. Entrada gratuita e livre para todos os públicos