Edição especial da festa Hostel, marcada para sábado, é cancelada

Edição especial do Hostel no Parque da Cidade é cancelada - (crédito: Paula Ramos/ Divulgação)

Nesta quinta-feira (21/11), o evento Hostel Music, em parceria com o Dreamland Festival, foi cancelado. Marcada para o sábado (23/11), a noite no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade contaria com a presença de MC Pedrinho, Dj Guuga e Zullu, grandes nomes do funk nacional. O Dreamland Festival de música eletrônica ainda irá ocorre nesta sexta (22/11).

Em post no Instagram, o Hostel publicou que o evento foi cancelado por motivos de força maior. Na nota, a organização pede desculpas e informa que os ingressos serão reembolsados pelo suporte da Digital Ingressos, plataforma utilizada para a venda dos ingressos.