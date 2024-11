Disney divulga trailer de nova série do universo de Divertida Mente

A Disney acaba de divulgar o trailer e pôster da nova série do universo de Divertida Mente: Produção de Sonhos. A primeira série do estúdio Pixar retorna à mente de Riley e mostra como os sonhos — dentro do prazo e orçamento — se tornam realidade todas as noites. Os quatro episódios estreiam no dia 11 de dezembro na Disney+.

No processo de crescimento, Riley precisa processar suas vivências e memórias, então as emoções dela enviam esses momentos para a Produção de Sonhos, onde a aclamada diretora Paula Persimmon tenta criar o próximo sonho de sucesso após ter sido colocada para trabalhar com Xeni, um presunçoso diretor de devaneios que quer entrar para o disputado ramo dos sonhos.

Divertida Mente 1 e 2 e conteúdos relacionados a eles estão disponíveis no catálogo da Disney+. A série foi feita no estilo mocumentário e a trilha sonora original estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 20 de dezembro.