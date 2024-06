Veja quais são as emoções dos Divertida Mente

Uma das sequências mais esperadas dos últimos anos, o segundo filme de "Divertida Mente 2" chegou aos cinemas neste mês de junho e ganhou novas emoções. O longa-metragem produzido pela Pixar ganhou o público ao mostrar de forma lúdica como funciona a mente de uma jovem chamada Riley.

Na primeira versão da trama, lançada em 2015, enredo criativo e emocionante apresenta cinco emoções personificadas que vivem no "Quartel-General" do cérebro de Riley, cada uma desempenhando um papel crucial na formação de suas experiências e memórias. Na continuação do filme, lançado neste mês, a mente da jovem, agora com 13 anos, ganha mais quatro emoções.



Ansiedade (foto: Reprodução Disney/Pixar)

Conheça um pouco mais sobre cada emoção:



Alegria (Joy): representa a felicidade e otimismo. Ela é a emoção predominante e sempre busca garantir que a protagonista, Riley, seja feliz.



Tristeza (Sadness): representa a melancolia e a tristeza. Embora inicialmente pareça atrapalhar, ao longo do filme, é revelado que a tristeza é crucial para a empatia e para a criação de laços profundos.



Medo (Fear): representa a cautela e a proteção. Ele é responsável por manter Riley em segurança, evitando situações potencialmente perigosas.



Raiva (Anger): representa a indignação e a frustração. Ele cuida das injustiças percebidas e assegura que Riley expresse sua insatisfação quando necessário.



Nojinho (Disgust): representa o desgosto e a repulsa. Ela impede que Riley entre em contato com coisas que podem ser prejudiciais ou socialmente inaceitáveis.



Ansiedade (Anxiety): representada como uma emoção frenética e preocupada, Ansiedade é responsável por planejar para o futuro e ajudar Riley a evitar possíveis problemas.



Inveja (Envy): ajuda Riley a identificar o que ela deseja, geralmente comparando-se aos outros e sentindo que os outros têm algo que ela quer.



Ennui (Ennui): representando o tédio e uma sensação de apatia, Ennui é uma emoção que aparece frequentemente em segundo plano, refletindo a falta de interesse em certas situações.



Vergonha (Embarrassment): é responsável por aqueles momentos embaraçosos típicos da adolescência, quando Riley se sente excessivamente autoconsciente.