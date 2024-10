"Divertida Mente 2" é o filme mais visto desde sua estreia no Dinsey+

Cinco dias após a chegada de Divertida Mente 2 no streaming Disney+, a animação se tornou a maior estreia de um filme da plataforma digital desde o lançamento de Encanto, em 2021. O longa obteve 30,5 milhões de visualizações em todo o mundo.

Esse não é o primeiro recorde alcançado pela produção. Divertida Mente 2 foi a animação com a maior bilheteria da história do cinema latino-americano. O entusiasmo com a sequência também levou um grande número de assinantes a rever o filme original: desde que a divulgação do primeiro teaser do longa, Divertida Mente teve mais de 121 milhões de visualizações.

Além do recorde em arrecadação, a continuação do sucesso mundial ultrapassou a marca de US$1 bilhão em apenas 19 dias, sendo a única animação a ultrapassar essa quantia.