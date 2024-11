Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/11)

NASCER: A QUE SERÁ QUE SE DESTINA?

Data estelar: Lua quarto minguante em Virgem.

Nascer, a que será que se destina? A sermos reprodutores biológicos da espécie e, enquanto isso, nos atormentarmos com os fantasmas que nos torturam psicologicamente e, na melhor das hipóteses, pagarmos fortunas aos terapeutas para nos conduzirem à luz?

Será que nosso nascimento como humanos nos destina a sermos predadores ou presas numa civilização que se pauta, na sua esmagadora maioria, pela opressão e constrangimento que o mal consagrado nos relacionamentos sociais exerce? Será que nascer como humanos nos destina a fazer a dura escolha entre se mimetizar com o mal ou nos armarmos de boa vontade para fazer alguma diferença nessa coreografia toda?

Mesmo que não consigamos saber ao certo qual é nosso destino, o pressentimento de algo maior continua nos chamando.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



As coisas simples farão muito bem a você no dia de hoje. Nada sofisticado, nada caro, nada que requeira grandes manobras, apenas lançar mão de tudo que se encontra disponível no seu meio ambiente imediato. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Faça o que você realmente gosta, sem perguntar a ninguém nem muito menos ter de pedir licença ou dar explicações. Apenas tome a iniciativa de se conectar com as pessoas e situações que agradam sua alma.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Se não houver ao seu redor a quietude que sua alma precisa, e não for possível mudar de panorama, isso significa que sua alma há de aprender a encontrar essa quietude na vida interior, com a força de vontade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Os sentimentos contraditórios não transmitem a mensagem de que algo errado esteja em andamento. Os sentimentos contraditórios são a fiel tradução das condições atuais do mundo, que está de ponta-cabeça. Sossegue.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Com pouca coisa dá para ser feliz, muito mais do que se lançando a adquirir objetos caros que, com certeza, brindariam entusiasmo e motivação no início, mas que depois significariam mais um problema para administrar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Tome as atitudes e iniciativas que achar pertinentes, em nome de se aproximar de suas pretensões. Esperar que as coisas aconteçam sem a sua intervenção resultaria apenas em você ficar esperando, e nada além disso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Ainda que o mundo social esteja bastante perturbado, como resultado das condições do planeta, mesmo assim alguns encontros sociais tendem a lhe oferecer acalanto e amparo, virtudes muito valiosas neste momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



A vida social aproxima gente de tudo quanto é jeito e qualidade, e não seria o caso de você selecionar, apenas aceitar que as coisas são assim, e que as pessoas antipáticas passarão sem deixar rastros.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O ímpeto da produtividade nem sempre sem acomoda bem na agenda oficial, às vezes, como agora, surge justamente quando seria adequado descansar. Procure seguir a orientação dos ímpetos, essa está sempre certa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ir longe, ir além dos perrengues cotidianos, ainda que não seja possível fazer isso fisicamente, pelo menos use sua mente para transcender o ritmo cotidiano, se aventurando com alegria por horizontes desconhecidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Preocupações sempre haverá, mas sua alma não precisa ser tentada a cair na rede delas. Sua alma pode olhar para outro lado diferente, com intenção de substituir o apelo das preocupações por outros assuntos melhores.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socialize um pouco mais do que o habitual, evite cair na inércia de repetir o mesmo de sempre neste final de semana. Procure pessoas que você queira encontrar ou tenha saudade, ou saia por aí em busca de algumas novas.