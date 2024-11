Ismael Monticelli faz conversa aberta com o público no Museu da República

A exposição estará em cartaz até este domingo no Museu Nacional da República - (crédito: Reprodução)

O artista Ismael Monticelli participará de uma conversa aberta neste domingo (24/11), às 16h, na Galeria Mezanino do Museu Nacional da República, sobre a sua mostra O teatro do terror. Serão abordados a pesquisa poética e historiográfica das vanguardas do século 20 associadas aos movimentos de extrema direita, que resultaram na exibição, e o processo criativo de Monticelli. A entrada é gratuita.

Já na terça-feira (26/11), Ismael Monticelli e o diretor de teatro Adriano Guimarães ministram a oficina Ficções — Arte e História em Processo, em que os participantes poderão explorar a relação entre fatos históricos e o potencial artístico contido em suas narrativas. O grupo será conduzido a criar propostas artísticas que dialoguem com o passado e ressignifiquem suas histórias no presente. A experiência busca estimular a criatividade e o pensamento crítico ao promover outras formas de interação com a história por meio da arte.

A oficina será das 14h às 18h, no Auditório 2 do Museu Nacional da República. Podem se inscrever pessoas interessadas em artes cênicas, dança, cinema e artes visuais. A atividade é gratuita e destinada a maiores de 18 anos. As inscrições, que aceitarão até 15 pessoas, devem ser feitas pelo Sympla.