DJ WS da Igrejinha lança 2º álbum da carreira, 'Made In Igrejinha

Conhecido pelos beats únicos, sobreposições e utilização de sons inusitados, o DJ WS da Igrejinha, referência no funk nacional e mineiro, lançou o segundo álbum da carreira Made In Igrejinha, Vol 1. Com 23 faixas e 57 minutos, o disco reúne grandes participações, como MC Livinho, Veigh, Triz, MC GW e Os Hawaianos, e reafirma o artista na cena do funk nacional.

Nascido e criado no Aglomerado da Serra em Belo Horizonte, o DJ lançou os primeiros projetos em 2017. Desde então, emplacou hits como Baile do Bruxo, Mega do Egito, Noite de Conflito, e ficou ainda mais conhecido pelos MTG’s, uma espécie de colagem de sons e músicas, muito popular no funk.

Ainda em clima de Halloween, o artista aproveitou a data próxima para o lançamento de um projeto com uma estética e sonoridades mais sombrias, que já era característica do DJ mas que está ainda mais presente em Made In Igrejinha. “As pessoas puxam um pouco para o lado do suspense, elas gostam de clima. E as batidas que eu faço remetem a isso, ao suspense, a lugares mais escuros, aquela parada meia-noite, lobo, floresta”, detalha.

Em julho de 2023, WS lançou o disco de estreia, intitulado Caça Fantasma, Vol 1. Nessa época, Made In Igrejinha já estava sendo construído. Segundo ele, o disco é composto por projetos coletados desde 2022. “Depois de lançar o primeiro, eu sentia a necessidade de soltar meu segundo álbum, sendo um compilado de projetos que eu já tinha aqui. Quando eu fiz o primeiro álbum eu já tinha já em mente o nome desse segundo”, conta o artista.

DJ WS da Igrejinha (foto: Divulgação )

Segundo WS, o pouco tempo de lançamento entre os dois projetos se dá devido à rapidez no consumo e na produção do funk. “Como DJ, eu faço bastante show e acabo vendo a necessidade de ter um trabalho novo na pista, até para dar continuidade na carreira. E é isso que eu sempre me policio, de sempre estar fazendo um trabalho tendencioso e novo para o público que me acompanha”, ressalta. “Esse álbum faz parte dessa estratégia mesmo, desse lema de vida que eu sigo na minha carreira.”

Desde o primeiro projeto, ele investe na cumplicidade e na confiança das pessoas que o acompanham. Os sons e batidas singulares do artista atraíram milhares de pessoas ao redor do Brasil, que foram aos shows para cantar as músicas e ver o talento ao vivo. Para ele, o segundo álbum representa mais um passo dessa relação.

O sucesso não é à toa. Muito trabalho e dedicação são colocados nos projetos. “Minha mente é o dia inteiro imaginando sons, imaginando elementos, imaginando ritmos e quando eu imagino algo que penso que pode sair da imaginação, aí eu vou para o programa e faço as músicas”, conta.

Ainda mais forte que o desejo de inovar, é a vontade do artista de transformar a vida dos ouvintes e proporcionar boas memórias. “Para ser sincero, o intuito desse álbum é fazer as pessoas mais felizes, fazê-las esquecerem um pouco das preocupações e sentirem a magia da música”, destaca. “Eu espero que este álbum possa fazer muita gente sorrir, dançar e unir as pessoas. O objetivo é a semente da alegria para a galera.”