Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (24/11)

O CHAMADO

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Ainda que não tenhamos certeza de qual seria nosso destino, pressentimos algo vago e sutil que nos chama do futuro, e se nos agarramos a esse pressentimento encontramos força, mesmo nas situações mais calamitosas, para continuar em frente, lutando contra os demônios que tentam nos afundar, mas também lutando a favor do que consideramos seja nosso chamado, porque, afinal, se trata disso, o chamado.

Nenhum de nós precisa ouvir vozes de seres invisíveis fazendo esse chamado, isso não é nem aconselhável, porque o chamado não é claro e determinante como a voz humana que define o caminho.

O chamado é sutil, uma percepção rápida que é acompanhada por um sentimento, muito doce, muito belo, de sequer por um instante experimentar o êxtase de nosso coração conectado à Vida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Os instrumentos que estão ao alcance de sua mão são suficientes para você fazer tudo que precisa. É desnecessário entrar no labirinto mental que tenta convencer de que está faltando algo. Nada falta, está tudo aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um pouco de distração será valioso, portanto, leve a sério seu divertimento, porque apesar do paradoxo da afirmação, o ócio e o descanso são condições essenciais para a preservação da saúde psíquica e física. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Um pouco mais de quietude do que o normal faria muito bem à sua alma. Isso pode ser experimentado de forma independente das circunstâncias, que podem não ajudar muito, diga-se de passagem. Quietude mental.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Poucas e boas coisas serão suficientes para passar lindos momentos nesta parte do caminho, por isso, evite as complicações, evite também fazer programas sofisticados, o melhor de agora reside na simplicidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Hoje não é dia para sua alma ficar se preocupando com as contas nem muito menos com as festas de fim de ano, cada vez mais caras. Procure encontrar um jeito de sua alma se sentir segura e confortada, com pouco. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Ninguém fará por você o que só você teria de realizar, tomando a devida iniciativa. Agora é quando sua alma tem mais capacidade de tomar essas iniciativas e ser recompensada positivamente por isso. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Não são todas as pessoas que podem lhe oferecer amparo, sossego e segurança, mas é certo que algumas delas têm essas condições. Portanto, que sua alma seja seletiva a respeito das pessoas que deixa se aproximarem!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



A vida social mistura as pessoas simpáticas e antipáticas, e neste momento não daria para selecionar umas e distanciar as outras, elas vêm todas juntas, no mesmo pacote. Aceite a realidade e faça o melhor com ela.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que hoje seja um dia consagrado ao descanso, sua alma pode se sentir inclinada a produzir. Então, selecione o tipo de trabalho que gostaria de fazer, mesmo que seja algo corriqueiro e doméstico. Produção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



O espírito de aventura bate à sua porta, chamando sua alma para fazer algo diferente, quebrar a rotina, se atrever a praticar algo que tenha ficado no fundo da gaveta. Aproveite o domingo para se aventurar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Você não precisa cair na rede das preocupações, ainda que essas tenham argumentos poderosos para convencer sua alma de que não há outro assunto melhor do que elas. Há vida mais abundante e alegre além das preocupações.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você não sentir vontade de rever as mesmas pessoas de sempre, então saia à esmo por aí em busca de fazer contatos novos. Há tanta gente solitária transitando à toa por aí, e você se sentiria muito bem com elas.