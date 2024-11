Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (25/11)

MERCÚRIO SE APROXIMA À TERRA

Data estelar: Mercúrio inicia aproximação à Terra, sua retrogradação.

Agora que as redes sociais serão inundadas com advertências sobre a retrogradação de Mercúrio é hora de te explicar direito o que está por trás das genéricas orientações que as pessoas inconscientes publicam.

Quando um planeta se aproxima da Terra, aparentemente nossa nave anda mais rápido do que esse, e então parece retrogradar, e os antigos interpretaram que esse seria o sinal de seu enfraquecimento.

Ao contrário, a aproximação de qualquer planeta à Terra reforça sua energia e influência, como será comprovado com a retrogradação de Marte a partir de dezembro, mas como aqui na Terra somos desleixados e negligentes, os assuntos regidos pelo planeta retrógrado parecem descambar, mas não decaem pela retrogradação, e sim porque por aqui não estamos preparados para canalizar um fluxo maior de sua energia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Sempre haverá inúmeras tarefas para cumprir, responsabilidades acumuladas que precisam ser resolvidas da melhor maneira possível, porém, nem sempre haverá boa vontade para encarar tudo isso e muito mais ainda. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda ressoam na alma as questões vividas durante o final de semana, mas seria melhor você transcender o quanto antes e, com muita serenidade no coração, despertar vagarosamente para uma semana útil agitada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O melhor a fazer é descansar, esticar o tempo na cama com a alma muito à vontade consigo mesma. Evite dar atenção a mensagens ansiosas, seja vindas através do celular ou mesmo provindas do interior de sua própria mente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



As conversas à toa são apenas isso, e não devem ser levadas à sério como se revelassem segredos profundos e radicais. Procure encarar o início de semana útil com a maior leveza possível, sem grandes ansiedades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nada de mais nem de menos poderia ser organizado desde cedo num dia como hoje. Portanto, evite adquirir um tom de seriedade excessiva ao acordar, mas ao contrário, relaxe e trate o início de semana útil com tranquilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Mesmo que seja início de semana útil, nada obriga sua alma a despertar cheia de boa vontade para tomar as iniciativas pertinentes. Talvez o humor não esteja lá essas coisas, e isso é algo que merece respeito.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



As sensações ao acordar não hão de ser interpretadas como sinais do que viria a acontecer durante a semana. Faça o seguinte, respire fundo, foque sua mente em momentos alegres, e se dedique à despreocupação.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



O entusiasmo entre as pessoas dura pouco, porque é basicamente teórico. Na hora em que se deve começar a praticar o que se predica, o entusiasmo some da vista, e todo mundo parece se lembrar que tinha outra coisa a fazer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Planos e boa vontade há de sobra, só falta, a partir de agora, aguçar a percepção para saber distinguir os momentos propícios à ação daqueles em que seria melhor recolher-se e simplesmente descansar, sem nada fazer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



É importante imaginar o futuro, sem fazer comparações com o presente, apenas projetando sua mente através das visões do que seria desejável conquistar, sem nenhum compromisso de realizar nada de imediato.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



As ansiedades sempre andam à espreita de alguma vulnerabilidade nas suas ideações para se apropriar do seu coração, e o apertar até que pareça que o fim do mundo é iminente. Trate tudo isso como uma ilusão de ótica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



A demanda ansiosa das pessoas em cima de você precisa ser administrada com sabedoria e serenidade, impondo com firmeza, mas suavidade também, limites que representem a proteção de seu bem-estar e saúde.