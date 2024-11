Obra de Christus Nóbrega é presenteada ao presidente da China

O Governo Federal brasileiro presenteou o presidente da China, Xi Jinping, durante uma visita diplomática do líder ao Brasil nesta quarta-feira (20/11), com vários objetos que representam arte, ancestralidade e conexão entre as duas nações. Entre os presentes, a principal obra foi a fotomontagem Aralong, do artista e professor da UnB, Christus Nóbrega.

Leia mais: Ismael Monticelli faz conversa aberta com o público no Museu da República

O trabalho do paraibano radicado em Brasília tem como base uma imagem da floresta amazônica, que representa a exuberância e a complexidade dos ecossistemas tropicais. A partir deste ponto, emerge um diálogo entre elementos terrestres e aquáticos e recortes de silhuetas de plantas em acrílico transparente, que sugere um equilíbrio entre avanço tecnológico e preservação ambiental. Essa parte da fotocolagem foi criada a partir de fotos captadas pelo artista durante sua residência artística na China, em 2015, pelo programa de intercâmbio cultural do Itamaraty. Nóbrega foi o primeiro brasileiro a estudar na CAFA (Central Academy of Fine Arts) de Pequim, onde capturou imagens de espécies do bioma chinês.

Leia mais: Livro reúne 64 críticas de cinema emblemáticas de Linduarte Noronha

“Foi uma experiência transformadora em minha trajetória artística. Durante minha residência, mergulhei em técnicas tradicionais como o recorte de papel (jianzhi), uma prática profundamente enraizada na cultura chinesa, e a caligrafia, que combina precisão técnica com profundidade espiritual. Esses aprendizados me permitiram dialogar com a tradição chinesa enquanto desenvolvia novas abordagens contemporâneas”, relembra o artista em entrevista ao Correio. Para ele, sua estadia na China permitiu o contato com uma nova percepção de mundo e valores que ampliaram significativamente seu repertório.

Leia mais: Coletivo Bruta realiza evento de música eletrônica na Casa da Árvore

Além disso, Aralong apresenta uma foto de uma mulher indígena, uma imagem antiga de uma criança chinesa e entidades espirituais da cultura afro-brasileira e da chinesa, com o objetivo de criar uma ligação entre os dois países. Apesar de serem vistos como culturalmente distintos, Brasil e China, para Nóbrega, possuem igualmente tradições culturais ricas e sociedades complexas: “Ambos emergem de passados marcados por desigualdades sociais radicais, mas hoje caminham em direção a um futuro mais inclusivo, com esforços significativos para reduzir essas disparidades”.

Leia mais: Escritora e ilustradora lançam livro sobre arte do DF para crianças

O artista enfatiza a honra de ter uma peça entregue a um líder mundial: “Para mim, simboliza o poder da arte como linguagem universal, capaz de construir pontes entre nações. É emocionante ver meu trabalho integrando o diálogo diplomático, com potencial para inspirar reflexões e conexões”.

Leia mais: Péricles apresenta novo programa que exalta a cultura negra no canal Bis

O presidente Xi Jinping também recebeu do presidente Lula um vaso marajoara, um banco indígena waurá, uma cerâmica cerimonial índia Santarém e um “Air Water”, aparelho sustentável que produz água potável dos rios voadores.