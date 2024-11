Bruna Marquezine protagoniza cenas de sexo e nudez em série

Na trama, Bruna dá vida à Bia, personagem central que vive uma amizade complexa e cheia de nuances com Victor (interpretado por Sérgio Malheiros) - (crédito: Reprodução/Disney+)

Bruna Marquezine, aos 29 anos, brilha na nova produção do Disney+, Amor da Minha Vida, que estreou nesta sexta-feira (22/11). Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, a série chamou atenção pelas cenas de sexo e nudez protagonizadas pela atriz, revelando um lado mais maduro e ousado em sua carreira. Na trama, Bruna dá vida à Bia, personagem central que vive uma amizade complexa e cheia de nuances com Victor (interpretado por Sérgio Malheiros), enquanto explora relacionamentos românticos marcados por instabilidade e diversidade.

Cenas de sexo

Em entrevista à Quem, Bruna compartilhou sua visão sobre as cenas picantes, destacando que são fundamentais para a narrativa. "O público vai entender muito dos personagens nessas cenas de intimidade, porque sexo faz parte da vida" explicou. Para a atriz, esses momentos foram tratados com naturalidade e foram essenciais para transmitir a profundidade emocional dos protagonistas.

Ao lado de Sérgio Malheiros, de 31 anos, e Danilo Mesquita, de 32, Bruna entregou atuações intensas que deram vida às complexas dinâmicas de amor e amizade entre os personagens. Enquanto Victor luta para reacender a paixão em um relacionamento desgastado, Bia vive a instabilidade de uma sequência de namoros curtos e efêmeros, criando um contraste poderoso na história.

Estreia como Codiretora e Produtora Além de brilhar na atuação, Bruna Marquezine também estreou como codiretora e produtora de Amor da Minha Vida, marcando uma nova fase em sua carreira. "Isso era uma novidade para mim, então foi muito especial e me ajudou muito no trabalho como atriz" revelou. Esse novo papel nos bastidores trouxe mais profundidade ao seu entendimento da história e à entrega de sua performance diante das câmeras. Impacto da Estreia A estreia da série não passou despercebida, com fãs e críticos elogiando a coragem de Bruna em explorar uma personagem tão complexa e cenas desafiadoras. Amor da Minha Vida promete ser mais do que um simples romance: é um mergulho nas camadas das relações humanas, embalado por atuações poderosas e uma narrativa instigante.

