Resumo da semana de 'Garota do Momento': tudo o que acontece na novela

A semana em Garota do Momento será marcada por grandes reviravoltas e emoções à flor da pele. Clarice decide transformar Beatriz em modelo, mas a relação entre as duas não é fácil, com Beatriz enfrentando desafios e revelando segredos que podem mudar tudo. Enquanto isso, Beto tenta lidar com seus sentimentos por Lígia, enquanto Basílio chega ao Rio decidido a se aproximar de Beatriz, trazendo conflitos e desconfianças.

Além disso, o clima esquenta na Perfumaria Carioca, com Beatriz assumindo seu novo papel, mas questionando a campanha publicitária da empresa. Beto acaba entrando no projeto, aumentando os atritos com Basílio e aproximando-se ainda mais de Beatriz. A tensão familiar também cresce, com Teresa enfrentando problemas de saúde e Celeste se envolvendo em uma intrincada trama com Genoca/Edu.

O final da semana traz momentos marcantes, como o confronto direto entre Beto e Basílio em um jantar tenso, e o desabafo de Beatriz sobre a distância emocional de Clarice. Com novos aliados, segredos revelados e alianças inesperadas, os próximos capítulos prometem ainda mais emoção e reviravoltas.

Quer saber tudo o que vai rolar na novela Garota do Momento entre os dias 25 e 30 de novembro? Confira logo abaixo um resumo completo dos próximos capítulos divulgado pelo Gshow:

25 de novembro (segunda-feira)

Clarice acolhe Beatriz e afirma que a transformará em uma modelo. Beto sofre ao pensar em Lígia. Clarice se impressiona com Beatriz. Maristela conta a Bia que Beatriz será preparada por Clarice para ser a garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Juliano discute com Raimundo. Eugênia e Celeste se irritam com o egoísmo de Bia. Clarice é dura com Bia. Anita sonha com o programa de Alfredo. Nelson exige que Guto retome o namoro com Eugênia. Alfredo conta a Teresa que receberá uma premiação na TV. Beatriz teme que todos descubram que ela é filha de Clarice.

26 de novembro (terça-feira)

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Carmem confidencia a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro.

27 de novembro (quarta-feira)

Basílio diz a Beatriz que decidiu ficar no Rio e tentar a vida na capital. Juliano destrata Zélia, que se revolta. Alfredo é homenageado em seu programa de TV. Anita sonha com Alfredo. Raimundo proíbe Celeste de encontrar Genoca/Edu, e Ronaldo afirma que ajudará a irmã. Teresa desmaia durante o programa, e Alfredo a ampara. Beto e Basílio se estranham. Ana Maria desconfia da nova motocicleta de Carlito, mas aceita sua carona. Zélia chantageia Juliano. Beto comenta com Ulisses que desconfia de Basílio. Basílio planeja se aproximar de Bia.

28 de novembro (quinta-feira)

Basílio observa Bia com Clarice na Magnifique. Beatriz desaprova a campanha publicitária da Perfumaria Carioca, e Raimundo e Juliano propõem que Beto integre o time da agência. O médico prescreve repouso absoluto a Jacira, e Teresa se desespera. Celeste escreve para Genoca/Edu, e Ronaldo promete colocar a carta no correio. Juliano pede ajuda a Maristela em relação às chantagens de Zélia. Ronaldo encontra as cartas de Celeste. Topete ofende Eugênia, e Guto a defende. Basílio oferece aliança a Maristela para separar Beatriz de Beto. Beto decide aceitar a proposta de trabalhar na campanha da Perfumaria Carioca.

29 de novembro (sexta-feira)

Raimundo comemora a decisão de Beto. Guto cede à pressão de Eugênia para reatar o namoro. Ronaldo convence Mauro a se passar por Genoca para se aproximar de Celeste. Beto e Glorinha selam um acordo de observar Basílio de perto. Maristela revela a Basílio que o ponto fraco de Beto é Lígia. Basílio assalta Zélia a mando de Maristela. Sérgio comenta com a Alfredo que o público se identificou com Teresa. Maristela conta a Juliano sobre seu acordo com Basílio. Zélia jura vingança contra Maristela. Maristela promove um jantar para Beatriz e convida Lígia para cantar.

30 de novembro (sábado)

Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano. Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia. Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado. No jantar em homenagem a Beatriz, Basílio finge interesse em Lígiae comenta com Beto. Beto confronta Basílio e deixa o jantar.

